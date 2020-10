Louane : elle fait de rares confidences sur ses parents décédés et c’est bouleversant !

L’histoire familiale de la chanteuse Louane est loin d’être un conte de fées, mais elle ne s’est jamais cachée de son passé et de son histoire. Elle s’est récemment à nouveau confiée sur ce sujet bouleversant…

Des parents dévoués qui “se sont tués à la tâche »

La chanteuse qui s’est fait connaître au travers de l’émission The Voice revient de loin. Issus d’une famille nombreuse, elle, ses 4 sœurs et son frère se sont retrouvés orphelins alors que Louane n’avait que 17 ans.

Son père est décédé en 2013 et sa mère a elle aussi succombé des suites d’une maladie à peine 1 an plus tard. La chanteuse leur d’ailleurs dédié 2 chansons d’amour, “Si t’étais là” et “Maman”.

Bien que son histoire et son passé familial ne soient pas un secret, la chanteuse Louane ne se confie que très rarement à ce sujet. La dernière fois qu’elle en parlait, c’était notamment lors d’une interview sur TF1 pour le magazine “Sept à huit” en 2016.

« Ma mère m’a transmis le goût du travail (…) Et mon père avait un cœur énorme, j’espère que je suis comme ça aussi aux yeux des gens, c’est quelque chose que j’espère avoir » a-t-elle annoncé lors de l’interview.

« Mes parents se sont tués à la tâche » se confie-t-elle. Son père et sa mère dirigeaient à l’époque une société de courtage en assurances dans le Pas-de-Calais tout en ayant à charge une famille de 6 enfants. “Un joyeux bordel » comme le qualifie elle-même Louane.

La chanteuse s’est également confiée sur le fait qu’elle pensait à ses parents tous les jours, que c’était difficile, mais qu’elle apprenait chaque fois un peu plus à vivre avec.

Sa carrière de chanteuse se révèle grâce à leur nounou

Impossible pour les parents de Louane de pouvoir combiner leur travail avec la prise en charge totale et quotidienne de tous leurs enfants. Pour les aider dans leur tâche, ils feront donc appel à Monique, la nounou qui s’occupe de toute la fratrie et de la petite Louane entre ses 3 et ses 12 ans.

Sans le savoir, Monique, une fan de Sylvie Vartan de la première heure, donnera le goût de la musique et de la scène à Louane. C’est d’ailleurs elle qui va déceler la première, les capacités vocales de la petite Louane, ou Anne Peichert de son vrai nom.

Après des cours de chants et des participations a des concours régionaux (notamment à la célèbre émission “L’école des stars” sur l’ex-C8, D8) elle chantera pendant son adolescence dans un groupe de reprise de Nirvana, Dazzling smile .

Puis vint l’époque de The Voice qui va faire décoller sa carrière. Et si son père a l’occasion d’assister aux castings à l’aveugle, ce dernier n’aura pas le temps de la voir aller plus loin et déployer ses ailes. Quant à sa maman, si elle a la joie d’écouter et d’apprécier son premier succès, Jour 1, cela s’arrêtera là.

Louane, artiste engagée contre le cancer

Après un 1er album “Chambre 12”, vendu à un million d’exemplaires, un 2d “Louane” paru à près de 500 000 copies, fin octobre sortira son 3em album “Joie de vivre”. Certains des titres extraits de l’album sont d’ailleurs actuellement diffusés à la radio et remportent déjà un franc succès.

Bien qu’elle ne s’en vante pas à tout bout de champ, l’artiste est profondément engagée dans la lutte contre le cancer et ses concerts ont d’ailleurs permis de récolter plus de 175 000 euros qui ont ensuite été offerts au centre Gustave-Roussy à Villejuif.

Un don sincère qu’elle n’a pas utilisé pour se mettre en avant ou se faire de la pub et qui prend tous son sens au regards de son histoire familiale.

En attendant, on lui souhaite le meilleur, à elle, à P3GASE et à Esmée, sa petite fille qui est née au printemps.