Louane : elle publie une photo triste sur son compte Instagram et inquiète les internautes !

Anne Peichert, connue sous le nom de Louane, est une chanteuse, actrice et musicienne française de 23 ans. Alors qu’elle s’apprête à sortir son nouvel album que ses fans attendent impatiemment, elle publie une photo d’elle qui n’a laissé aucun de ses admirateurs indifférents.

Louane triste sur sa dernière photo

En couple avec Florian Rossi, les deux tourtereaux ont accueilli il y a quelques mois, une jolie petite fille dans leur famille. Il faut dire que la jeune chanteuse du tube à succès Donne-moi ton cœur est très appréciée par les amateurs de la musique et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont de plus en plus nombreux à réclamer son prochain album intitulé Joie de vivre qui sortira bientôt.

Toutefois, celle qu’on connaît joyeuse, semble avoir perdu sa joie de vivre au regard de la mine qu’elle affiche sur son dernier cliché publié samedi le 12 septembre sur Instagram. C’est d’ailleurs la question que se sont posés la plupart de ses fans d’autant plus qu’on l’a rarement vue aussi triste. C’est une photo qu’elle aurait prise sous une lumière rouge où on la voit avec des yeux cernés et une moue boudeuse. Cette photo qui a suscité de nombreuses réactions semble inquiéter certains de ses followers. Alors que certains internautes ont complimenté la jeune chanteuse, d’autres par contre n’ont pas manqué d’exprimer leur angoisse vis-à-vis de la jeune maman.

Le cliché de Louane qui inquiète ses fans

Même si la compagne de Florian Rossi n’a pas encore donné les raisons de cette mélancolie apparente, il n’en demeure pas moins que les abonnés de sa page Instagram ont soutenu leur idole. Ces derniers demandent à Louane de bien s’occuper d’elle d’autant plus qu’elle affiche un air de fatigue sur cette photo et d’autres n’ont pas hésité à lui demander de se reposer. Toutes ses réactions encourageantes ont sans doute contribué à remonter le moral de la mère de la petite Esmée. Il faut dire que Louane, comme c’est le cas pour la plupart de nos célébrités, est très discrète sur sa vie privée. Malgré sa discrétion, elle avait néanmoins tenu à annoncer à sa communauté virtuelle la naissance de sa fille en mars 2020. Cette bonne nouvelle avait été bien accueillie par ses fans qui avaient laissé plusieurs messages de félicitations.

Cependant, la dernière publication de la chanteuse où elle s’affiche épuisée, n’a pas échappé à l’œil des internautes qui ont tout de suite remarqué que leur star n’avait pas l’air bien en forme. Louane s’est révélée lors de ses participations à The Voice et serait devenue l’une des chanteuses les plus appréciées des français depuis la sortie de son récent titre Donne-moi ton cœur qui a été très regardé sur YouTube. Très suivie sur les réseaux sociaux, la mère d’Esmée partage régulièrement quelques moments de son quotidien avec ceux qui la suivent sur Instagram.

Très connue en tant que chanteuse, Louane s’est également illustrée comme une actrice dans le cinéma français. Après sa brillante participation à la deuxième saison de The Voice, la jeune femme est sollicitée pour interpréter le rôle d’un personnage dans La famille Bélier et cela permettra à la jeune femme de décrocher un César. Encore connue sous le nom de Louane Emera, la compagne de Florian Rossi est déterminée à réaliser ses projets d’enfance, ceux de devenir une grande chanteuse. Après son premier album sorti en 2015 qui avait été certifié « disque de diamant », Louane continue son bonhomme de chemin avec la sortie de Donne-moi ton cœur et bientôt, Joie de vivre.