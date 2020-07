Louane et son fiancé Florian : leur message poignant sur l’injustice envers un handicapé mental !

Le couple a été marqué par un film en particulier « 7. Kogustaki Mucize » ou « Le miracle de la cellule N°7 ». Quel est l’impact de ce film sur eux ? Découvrez leur réaction après le visionnage de ce drame.

De quoi parle «7. Kogustaki Mucize » ?

« 7. Kogustaki Mucize » ou le miracle de la cellule n°7 en français, est une nouvelle version du film dramatique «miracle in cell n°7 » du sud-coréen Lee Hwan-Gyeong sorti en 2013. Cette version turque est réalisée par Mehmet Ada Öztzkin. C’est l’histoire d’un homme veuf et malade mental qui assiste à la mort accidentelle d’une fillette. Ayant été accusé à tort, il est séparé de sa fille et emprisonné dans la cellule N°7. Condamné injustement par le père de la fille morte qui est aussi un haut cadre de l’armée, ce dernier va le faire terriblement souffrir. Ce long métrage dramatique est vraiment saisissant, triste et vous laisse sans voix avec des larmes aux yeux. Ses particularités sont :

Un malade mental, veuf et père de famille vit une véritable injustice et tente de lutter contre.

Le père de la fillette morte, puissant et assoiffé de vengeance se défoule sur un malade mental innocent.

Cet accusé à tort se voit épauler et soutenu par les autres détenus touchés par son bon cœur.

Une succession de séquences tristes et de tragédies intenses affectent les sensibilités.

Le manque de tolérance, la malhonnêteté et le défaut de compassion sont les messages forts.

Netflix a commenté sur son compte twitter : « Un homme, atteint de handicap mental et séparé de sa fille, est accusé du meurtre d’un enfant. Si tu ne pleures pas devant 7.Kogustak Muscize, un film turc absolument bouleversant, on ne peut plus rien pour toi. C’est dispo ».

Les avis des spectateurs de ce drame sont tous les mêmes. Le casting est parfait, l’histoire est poignante et pas de répit émotionnel. Nombreux sont les films dramatiques, mais la version turque du Miracle de la cellule n°7 vous fait effondrer de larmes. Ce film atteint profondément tout ce qui le regarde.

La réaction de Louane et de Florian

Le couple Louane et Florian a été atteint émotionnellement après le visionnage de ce chef-d’oeuvre. Sans doute à cause de l’histoire relatée par le film. Ils sont choqués de voir tous ces malheurs se concentrer sur une personne qui souffre déjà.

D’abord, l’histoire du film porte sur un handicapé, un malade mental. Ensuite, il est veuf et père d’une petite fille. La mort accidentelle de la fillette l’a sans doute traumatisé, car cela pouvait arriver à sa propre fille. Après ce premier évènement tragique, sa vie se complique par son arrestation arbitraire. Sa présomption d’innocence a été bafouée. Sa lutte a été sans relâche pour prouver son innocence. Le manque de compassion et de tolérance observé à son égard durant toute la durée du film. Des séquences tristes comme celle de son enfant lui rendant visite en prison, croyant que c’est un hôpital.

Tout cela a dû provoquer un fort chagrin, de l’amertume, du dégoût chez Louane et Florian. Il faut dire que Louane était enceinte lors du visionnage. L’accouchement était prévu dans quelques jours après le visionnage de ce long métrage. Elle a dû avoir de la pitié pour cette petite fille endurant le même sort que son papa handicapé et innocent. Elle s’est sans doute mise sur la peau de sa défunte maman.

Quant à Florian, triste et abattu, il s’est mis à la place de cet handicapé impuissant face à ses tragédies. La preuve en est qu’après le visionnage du film, il a publié sur son compte Instagram l’affiche du film avec un message de sa part. Ce message disait : « Enormissime bouleversant. 7.Kogustak Muscize ». « Impossible (…) de ne pas pleurer après le long métrage ». Louane qui a sans doute déjà accouché depuis lors est restée sans nouvelle.