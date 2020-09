Louane : la jeune maman se confie sur Instagram sur son bébé Esmée qui est « super cool » !

Mais pas que la naissance, elle annonce également la sortie de son nouvel album en octobre.

Elle dévoile en partie sa vie de famille

Si Louane préférait être discrète sur sa vie personnelle, elle a commencé à informer ses fans sur sa vie en confinement. La chanteuse se confie sur la naissance de sa fille Esmée lors d’une interview dans le Parisien. Elle en a également profité pour annoncer la venue de son prochain album « joie de vivre ». Bon nombre de ses fans ignorent qu’elle a un compte Instagram personnel, car elle a voulu tenir son compte perso secret. Sauf que cette fois-ci, elle a posté une vidéo via son compte professionnel pour partager son bonheur familial avec ses fans.

Dans ce live publié le 7 juin 2020, la star explique la raison de sa discrétion sur sa vie familiale. En manifestant son bonheur, elle tient également à souligner au public qu’elle assume sa personnalité en tant que célébrité. Cependant, elle promet de ne pas confondre sa vie de star avec celle de sa fille. D’ailleurs, elle fera le nécessaire pour garder la confidentialité et la vie privée d’Esmée : « Ma vie, c’est une chose, la sienne, c’en est une autre ».

Depuis la naissance de la petite, plus de 500 photos sur l’heureux événement sont archivées sur son compte « watchoutfarthetornado ». Ses fans ont surtout apprécié une photo de sa main tenant la main d’Esmée aux creux de sa main. Comme toute jeune maman, la chanteuse s’estime chanceuse de profiter du calme du confinement pour vivre des moments magiques avec son compagnon et sa fille. « Mais cette période nous a vraiment soudés, on l’a choyée et on a profité du calme » déclare-t-elle. En effet, ce laps de temps a contribué à l’épanouissement de son nouveau-né et elle confirme qu’Esmée a déjà un adorable caractère. « Du coup, on a la chance d’avoir un bébé super cool ».

Profiter du confinement pour booster sa carrière

À part la naissance de sa faille, la star de « La famille Bélier » annonce à ses fans les nouveautés sur sa carrière après le confinement. En choisissant de mettre en pause son activité artistique, elle a puisé de nouvelles forces pour améliorer son parcours professionnel. Louane reconnait en la naissance de sa fille un tournant essentiel pour sa vie personnelle et professionnelle.

La chanteuse dévoile à son public que sa maternité a modifié en partie sa vie. « L’arrivée de ma fille a décuplé les choses », dit-elle lors de l’interview. Le plus important changement concerne sa carrière musicale. En effet, Louane a arrêté de fumer et cela a amélioré sa puissance vocale. De même, elle confie avoir pris des cours de chant lors de la réalisation de son nouvel album.

Aussi, la sortie de son troisième album intitulée « joie de vivre » sera prévue prochainement au 23 octobre 2020. Cette œuvre travaillée avec Damso relate, selon Louane Emera, son histoire d’amour avec son compagnon Florian Rossi. Entre autres, elle a choisi le bon moment pour faire son come-back auprès de ses fans.

Louane Emera a rencontré des difficultés lors du confinement avec la perte de ses parents. Mais cette période lui a aussi été bénéfique. « Cette période nous a vraiment soudés, on l’a choyée et on a profité du calme. » Confie-t-elle. En rappel, cette demi-finaliste de The Voice saison II de l’année 2016 a annoncée au public sa grossesse en janvier 2020. Cela s’est déroulé lors d’un défilé de mode à Paris par Jean-Paul Gaultier.