Louane poste un cliché avec une moue boudeuse sur Instagram, ses fans s’inquiètent !

Un cliché au ton rose, la mine renfrognée, Louane a alarmé ses fans le soir du 12 septembre sur Instagram. Les commentaires d’inquiétude ont fusé sur le compte intime de la chanteuse fraîchement découvert par le public. En effet, c’est seulement en été que les fans ont pu découvrir @watchoutforthetornado, le compte privé de Louane, réservé à sa famille et ses amis.

La photo qui pèse le doute sur le bonheur de Louane

La jeune chanteuse a souhaité le dévoiler à ses fans pour mieux se rapprocher d’eux et leur partager son quotidien. Dans son feed, elle nous a habitués à des photos ensoleillées et souriantes. C’est pourquoi ce dernier cliché sans sourire, fatigué et renfrogné a affolé ses followers. Certains se demandent s’il s’agit du baby-blues, ce syndrome dépressif qui touche les nouvelles mères. Rappelons que Louane vient d’accueillir sa petite Esmée en mars dernier. D’autres ont voulu lui remonter le moral et la réconforter. Fallait-il vraiment s’alarmer ?

Il n’y a pas longtemps encore, Louane confiait être une jeune maman comblée et amoureuse de son chéri Florian Rossi. Invitée de Nicos Aliagas, dans l’émission 50 minutes inside, elle affirmait que le fait d’être mère était tout simplement merveilleux et lui a permis de s’épanouir. Elle confiait également vivre le parfait bonheur dans sa vie amoureuse, lors d’une interview pour le Parisien.

Ainsi, la star a tenu démentir le doute sur son bonheur, vu la réponse alarmée de ses fans. L’interprète d’Avenir a voulu rassurer son fidèle public par une nouvelle photo. Celle-ci la montre radieuse, avec un petit clin d’œil pour ses admirateurs. En légende, elle remercie ses fans à qui elle doit son bonheur et annonce sa joie pour son comeback. Elle promet également de ne plus poster de photo d’elle faisant « la gueule… puisque c’est tellement pas vrai ».

Tout va pour le mieux donc pour le meilleur espoir féminin de l’année 2015 au César pour son film La famille Bélier.

Un retour musical avec un nouvel album

Nageant dans le bonheur, Louane prépare également son comeback après un hiatus de deux ans. Cette pause, bien que risquée était selon la star nécessaire. Elle devait à ses mots, se ressourcer et faire le point, comme elle était encore émerveillée par sa hausse fulgurante dans le monde des célébrités. Lancée par The Voice, révélation française de l’année 2015 aux NRJ Music Awards, deux albums primés en 2015 et 2017 avec Chambre 12 et Louane, la jeune star avait en effet enchaîné succès après succès.

Elle décide donc de se retirer temporairement de la scène publique à la fin de la tournée pour son deuxième album. C’est en juin cette année qu’elle annonce son retour sur Instagram à ses fans en leur donnant un aperçu de son futur projet. La relance de sa carrière musicale est finalement officialisée en juillet, avec la sortie du single Donne-moi ton cœur. Ce titre du rappeur belge Damso, où la jeune maman se confie sur son vécu, présente un avant-goût de son futur album Joie de Vivre.

Selon la chanteuse de 23 ans, le nouveau disque sera un mélange de genres, pop, variétés, musique hispanique… L’album, avec des morceaux comme Donne-moi ton cœur et Poésie indécise, se focalisera sur la vie, le passage du temps et verra les premiers essais de la chanteuse à l’écriture. Reflétant son humeur du moment, Joie de vivre sortira le 23 octobre prochain.