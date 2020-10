Louise Depardieu : elle partage de dernières photos émouvantes de sa mère décédée et se tatoue en son honneur !

C’était ce lundi 5 octobre que le monde apprenait la triste nouvelle. La comédienne Élise Ventre est décédée à seulement 47 ans. Sa fille Louise Depardieu, issue de son mariage avec Guillaume Depardieu, a tenu à lui rendre hommage sur Instagram et a offert à sa communauté de fans, une série de 6 clichés inédits. Des clichés qui ont énormément ému les internautes.

Adieu Élise Ventre…

Quelle épreuve… Il est toujours extrêmement dur de perdre un proche, et encore plus lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille aussi essentiel que la mère.

Pourtant Louise Depardieu devra maintenant apprendre à vivre avec. À peine 20 ans, et elle va devoir faire ce travail de deuil, que personne ne veut faire.

Pourtant, Louise Depardieu a de la chance puisqu’elle est loin d’être seule. Entourée de sa communauté sur Instagram, elle avait d’ailleurs déjà reçu une pluie de messages réconfortants et de condoléances, suite à l’annonce du décès de sa maman.Des attentions qui font toujours du bien dans des moments aussi tragiques.

La jeune fille avait d’ailleurs remercié sa communauté et annoncé que leur soutien et leurs nombreux messages lui mettaient un peu « de baume temporaire au coeur« .

La petite fille de Gérard Depardieu avait déjà dû faire face à la mort de son père en 2008 alors qu’elle n’avait que 7 ans (Guillaume Depardieu était décédé des suites d’une pneumonie et d’une infection généralisée), et doit aujourd’hui à presque 20 ans, faire face au décès de sa mère.

Et malgré cette douloureuse épreuve, la jeune fille est bien décidée à la faire vivre et perdurer dans les mémoires.

Des photos qui évoquent des jours heureux…

Lorsque les gens disparaissent, il ne restait que les souvenirs. Et heureusement pour nous, aujourd’hui il nous reste également les photos.

La jeune Louise Depardieu a donc décidé d’honorer la mémoire de sa célèbre mère en partageant une série de photos sur son compte Instagram. Des clichés qui évoquent une époque heureuse et des moments de joie partagés qui montrent une grande complicité entre la mère et la fille.

On y voit la comédienne et sa fille, alors en bas âge main dans la main en pleine rue dans un petit village, on y voit une Élise Ventre malicieuse jouer dans le sable, manger avec beaucoup d’envie (et d’humour), tirer la langue, se déguiser avec une paire de lunettes géante. Une maman rock, qui n’est pas sans rappeler le petit gout pour la provoc’ de Guillaume Depardieu.

Le vie est vraiment cruelle avec cette jeune femme. "Louise Depardieu avait déjà perdu son père, Guillaume, il y a 12 ans. Aujourd'hui, mardi 6/10, la petite-fille de Gérard Depardieu, âgée de 19 ans, annonce la mort de sa mère, la comédienne Elise Ventre. Elle avait 47 ans." — Misty La deux pattes (@Chatmania_misty) October 6, 2020

On y découvre également une mère et une fille très complice, qui avaient l’air de tout partager, insouciantes, et une Élise Ventre qui a l’air de savoir profiter de la vie et aimer la croquer à pleines dents !

Le soutien de toute une communauté

Une maman ou “un autre ange parti trop tôt” à seulement 47 ans, comme l’a légendé Louise Depardieu sur son compte Instagram.

Heureusement pour la jeune fille, sa communauté est là pour la soutenir et de nombreuses personnes se sont également montrées très touchées par le tragique événement.

“RIP votre maman avait mon âge, je suis bouleversée. Paix, amour et forcer à vous” a-t-on par exemple plus lire entre tous les messages de soutien et de condoléances.

On espère que la jeune fille de 20 ans qui se prédestine à un avenir d’actrice, suivra les traces de sa célèbre maman et pourra grandir et se réaliser professionnellement entourée d’amour et soutenue, malgré la perte de ses deux parents.

Bon courage Louise Depardieu et toutes nos condoléances.