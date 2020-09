Louise Monot (Mémoires de sang) : elle dévoile son baby bump pour l’annonce de sa grossesse sur Instagram !

L’actrice française Louise Monot et son compagnon Samir Boitard attendent leur 2e enfant. C’est sur son compte Instagram que la belle a posté une photo de son baby bump.

Louise Monot enceinte pour la 2e fois

A 38 ans, Louise Monot attend son 2e bébé, après sa petite Lilas qui est née il y a 4 ans. Cette annonce a été faite par l’actrice elle-même sur son compte Instagram. En effet, le vendredi 28 août 2020, la belle actrice a posté un cliché d’elle sur le réseau social, et le doute n’était pas permis !

On se doute bien de la joie de son compagnon Samir Boitard (41 ans), avec qui elle est depuis 2014. Ce sera donc le 2e enfant du couple d’acteurs. Notons que c’est sur un plateau de tournage que les 2 amoureux se sont rencontrés. Pour être plus précis, c’était sur le tournage d’un téléfilm intitulé « Où es-tu maintenant ? ».

Il s’agissait d’une adaptation d’un roman écrit par Mary Higgings Clark, une célèbre écrivaine américaine. Les amoureux se sont également donnés la réplique dans un feuilleton sorti en 2018 qui passe sur France 3 « Mémoire de sang ».

Louise Monot et son compagnon Samir Boitard mènent une carrière bien fournie, alternant entre de grands films, et d’autres moins connus. Par exemple, Louise Monot a donné la réplique à Jean Dujardin dans « OSS 117 : Rio ne répond plus en 2009 ». En 2012, elle jouait le rôle de Marie dans le long métrage « Plan de table ». Pour les courts métrages elle a joué dans « Everything is one thing », un film d’Emilie et Sarah Barbault, etc.

Pour ce qui est de son actualité, Louise Monot entre dans la peau de Caroline, dans la série télévisée « Une belle histoire ». Quant à son chéri, il a joué entre autre, le rôle du garde du corps du président dans le film « Président » de Lionel Delphanque. Il a également joué dans des longs et courts métrages, de même que des séries. C’est ainsi qu’il tourne dans la série télévisée « Engrenages » entre 2008 et 2012.

Une belle famille qui s’agrandit

Malgré leur agenda bien fourni, le jeune couple trouve le temps de vivre leur amour, et de faire des bébés. Pour son baby bump, c’est en bikini que Louise Monot est apparue à ses abonnés. La photo la montrait les pieds dans l’eau sur une plage avec son joli ventre bien arrondi, les cheveux flottants aux vents.

En légende on pouvait lire « Coming soon ». On devine que l’actrice a pris cette photo sur une plage Corse, puisque c’est l’endroit où elle passe ses vacances en ce moment, en compagnie de sa famille.

La photo de Louise Monot a beaucoup réjoui ses abonnés, et nombreux ont été les commentaires de félicitation à son endroit. Des personnages connus, amis de l’actrice, ont également commenté sa photo. Parmi eux, on peut citer humoriste et acteur Pascal Légitimus par exemple, la journaliste Nathalie Desanti, ou encore l’écrivaine Victoria Bedos.

Au vue du baby bump de Louise Monot, son bébé ne devrait plus trop tarder à venir. Ainsi, la petite famille qu’ils forment avec son compagnon Samir Boitard et leur premier enfant prénommée Lila, s’apprête à s’agrandir. Née en 2016, deux ans après leur mise en couple, Lila aura bientôt 4 ans, et deviendra aussi une grande sœur.