L’outil indispensable pour éplucher un avocat sans se blesser, il vaut seulement 3 euros !

Cette pratique est bien sûr dangereuse puisque le couteau peut rapidement terminer sa course dans votre main et vous aurez une blessure plus ou moins grave. Il est alors nécessaire de bien vous renseigner concernant les pratiques à bannir et celles à envisager pour éviter ces désagréments. La meilleure solution consiste à acheter au plus vite un accessoire et c’est Lidl qui est au rendez-vous, le prix est très faible à savoir 3 euros.

Quel est cet outil indispensable ?

L’enseigne reconnue dans le monde entier est souvent plébiscitée pour tous les accessoires et les équipements proposés pour la cuisine. Ils peuvent clairement vous changer la vie et ce sera le cas pour ce petit outil. Ce dernier est spécialement conçu pour les adeptes des avocats. Si vous ne consommez pas cet ingrédient idéal pour les salades, passez votre chemin puisqu’il n’est pas polyvalent.

Son design est assez spécifique et vous aurez sans doute des difficultés pour comprendre son intérêt en le regardant .

. Il y a une partie avec des pointes et elle est parfaite pour enlever le noyau sans vous blesser et sans utiliser le fameux couteau.

Avec la partie dédiée à cet arrondi, vous pouvez l’éplucher en quelques secondes sans laisser une miette d’avocat.

L’accessoire est très discret, vous pourrez donc le conserver très facilement et le ranger dans un tiroir.

Il est en vente chez Lidl et vous devrez payer moins de 3 euros pour l’obtenir. Dans la plupart des cas il est possible de trouver ces produits pendant plusieurs semaines, cela dépend de l’engouement rencontré. Par contre, cet éplucheur à avocat n’a pas été inventé par l’enseigne Lidl puisque vous pourrez retrouver diverses références sur le marché avec un prix similaire. Les éplucheurs ont souvent le même look et les différentes parties pour enlever le noyer ainsi que la peau sans avoir une purée d’avocat. N’hésitez pas à regarder le catalogue des enseignes comme Gifi puisque les prix sont souvent intéressants et les équipements sont assez esthétiques.

Sur Amazon, vous aurez aussi des outils pour les débutants ou les professionnels et cela vous évite également d’utiliser un couteau qui peut être dangereux surtout si vous ne maîtrisez pas pleinement cet équipement dont la lame est très tranchante.

Une petite recette avec de l’avocat

Vous disposez désormais du meilleur éplucheur et vous êtes à la recherche d’une recette pour le tester. Il est inutile de mettre les petits plats dans les grands, car les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Avec votre avocat, vous pouvez préparer une sorte de guacamole que vous pouvez déguster avec des chips spécifiques ou encore les fameux biscuits Tuc et même une tranche de pain grillée. Vous versez donc le contenu de votre avocat dans un bol et vous ajoutez un peu de St Morêt, ce fromage n’est pas calorique et il est vraiment très goûteux.

Vous mélangez bien pour ne pas avoir de grumeaux, vous pouvez même mixer cette préparation si vous avez un mixeur plongeant. Ajoutez ensuite un peu de poivre, voire des épices si vous appréciez et vous terminez avec un jus de citron. La mixture doit être bien homogène et lorsque vous passez à table, vous pouvez plonger un petit biscuit pour un apéro réussi et gourmand. Il est recommandé de laisser le bol au réfrigérateur pendant près d’une heure et sortez-le une minute avant de passer à table pour qu’il soit bien frais. Cette recette est parfaite en été puisque vous pouvez rajouter un peu de tomates, mais elle sera aussi idéale en hiver.