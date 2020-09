Lucie (L’amour est dans le pré) présente fièrement une nouvelle photo de sa fille avec Jérôme Prior !

Lucie, après l’Amour est dans le pré 2018

Souvenez-vous, Lucie Jade a brillé sous les feux de la rampe après son court passage dans l’Amour est dans le pré 2018. Sa singularité a fait craquer tant Emeric, pépiniériste et cœur à prendre de la saison que le public. En effet, la Bordelaise de 29 ans à l’époque a conquis le monde par sa passion pour les perroquets, ses nombreux tatouages et son corps de rêve.

Lors de son apparition dans l’émission à succès de M6, Lucie a su obnubiler Emeric aux dépens de Clémentine, une autre prétendante. S’ensuivit alors une idylle aussi brève que touchante. Brève, car elle n’a duré que le temps de l’émission. Touchante puisqu’elle a marqué le public. En effet, après les cinq jours de tournage, le couple s’est peu à peu distancé pour incompatibilité. La jeune femme a affirmé ne pas avoir été sur la même longueur d’onde que le beau gosse de l’émission.

Sous le charme au début de l’aventure, elle s’est rétractée à la fin par absence de sentiments. Elle se disait vouloir profiter des choses sans empressement, tandis qu’Emeric, déjà divorcé, semblait prêt à se réengager. Critiquée par son manque d’engagement et de sérieux et son affichage jugé impudique sur les réseaux sociaux par les téléspectatrices, la jeune femme gagne en notoriété. Malgré cette triste parenthèse, les deux amants ont su rapidement trouver l’amour chacun de leur côté. L’agriculteur aurait rencontré sa perle lors d’un speed dating. La jeune femme, désormais connue sous la graphie Lucie (L’Amour est dans le pré), quant à elle, a trouvé le bonheur dans les bras de Jérôme Prior, alors gardien de but de Valenciennes.

C’est dans une interview relatant son passage dans L’Amour est dans le pré qu’elle dévoile sa nouvelle romance avec le mystérieux beau brun. Ce dernier n’est autre que Jérôme Prior. Elle s’affiche ensuite sur son compte Instagram avec le footballer de 25 ans fraîchement transféré à l’équipe de Saint-Étienne. Le couple partage alors le parfait bonheur depuis 2018, un bonheur accru par l’arrivée de leur petite fille en janvier.

Une grossesse médiatisée pour la compagne de Jérôme Prior

Retirée de la vie publique après ses déboires amoureux télévisés, Lucie compte néanmoins des fans fidèles. En effet, son quotidien est suivi par près de 6200 abonnés sur Instagram. Ayant tiré un trait sur ses amours malheureux à la télé, elle affiche joyeusement sa nouvelle idylle au plaisir de ses abonnés.

Il y a un an et deux jours, Lucie Jade annonçait sa grossesse sur Instagram avec une photo provoc. L’influenceuse malgré elle a partagé une photo avec la mention #jevousemmerde. Debout devant un panneau gravé de cette phrase défiante, la jeune femme affichait fièrement son ventre rond. Le public put alors suivre la progression de sa grossesse avec les clichés qu’elle partage au fil des mois. Échographie, plusieurs prises d’excitation et d’attente avec le ventre arrondi, la compagne de Jérôme Prior partage gaiement ses moments de grossesse au public.

C’est encore sur les réseaux sociaux que les heureux parents de la petite Swan ont annoncé sa naissance, le 20 janvier dernier. Les photos qui s’ensuivent de la petite l’affichent toujours le visage masqué, dos à l’objectif. Seule exception, la dernière en date, à l’occasion des 7 mois de la petite Swan. Elle présente un joli petit minois que Lucie (L’Amour est dans le pré) intitule « Mon petit chat ».