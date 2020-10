Lucie Lucas : l’actrice de 34 ans dévoile une photo d’elle recouverte de boue et ne cache rien ! C’est pour la bonne cause !

View this post on Instagram

Coucou ! Avis à tous ceux qui aiment lire et raconter de belles histoires aux enfants 📖 ! Je vous recommande très vivement de suivre le compte @livrespourpetiots , qui saura vous faire découvrir les nombreux trésors de la littérature jeunesse 👌🏼☺️ 🥰 Ce beau projet, c’est celui d’une institutrice passionnée, adorée de ses élèves et très inspirante, mais c'est surtout celui d'une très chère amie d'enfance ! Nous avons toujours défendus les mêmes causes, participé aux mêmes manifs.. J'ai de la chance de l'avoir dans ma vie et je l'aime tendrement ❤️ En plus, en ce moment elle organise un super concours pour remporter le nouvel album dédicacé d'Ana Ana, un incontournable de la bibliothèque pour enfant dont nous ne nous passons pas mes enfants et moi ! Alors foncez pour découvrir toutes ces pépites et n’hésitez pas à partager un maximum autour de vous 😘 Les récits nous ont toujours inspirés, depuis notre plus jeune âge.. Ils sont des outils essentiels de développement personnel et collectif… À consommer sans modération. 😘 #livrespourpetiots #litteraturejeunesse #livrepourenfants #albumjeunesse #book #histoiredusoir #unehistoireetaulit