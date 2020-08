Lucifer (Netflix) est de retour avec une saison 5 ! Et la saison 6 est déjà annoncée !

On y est, la suite de Lucifer est déjà disponible sur Netflix. Comme on peut s’y attendre avec cette série palpitante saupoudrée d’humour, un scénario plein de surprises et de rebondissements attendent les téléspectateurs.

Une intrigue d’enfer !

Rendez-vous avec le diable ce jour sur Netflix pour la sortie de la Saison 5 de Lucifer. La série qui est une production originale de Netflix, est disponible depuis 9h 01 minutes si vous êtes en France, ce vendredi 21 août 2020. Elle sera composée de 16 épisodes coupés en 2 parties !

Pour ce qui est de l’intrigue, on a bien remarqué que la fratrie dont fait partie Lucifer est très grande. De même, il semble que chaque apparition d’un membre de sa famille, soit source d’ennuis. Cela n’a pas manqué cette fois encore, lorsque Michael a débarqué sur terre.

D’après la bande annonce publiée il y a peu pour annoncer la saison 5, ce Michael serait le frère jumeau du Diable. D’une ressemblance presque trait pour trait avec son frère, Michael se fait passer pour lui, dans le but de détruire tout ce que Lucifer a réussi à mettre sur pied sur terre avant de partir.

On n’oublie pas que vers la fin de la saison 4, une idylle a semblé se développer entre Lucifer et l’inspectrice. Une chose est sûre, l’imposture finira par être découverte, mais à quelle moment ? On le saura très bientôt.

Entre Maizekeen, Aménadiel, Linda la psy, cela ne devrait pas tarder. Quant à Chloé, il n’y a plus qu’à espérer qu’elle ne se laisse pas aveugler par son désir ardent de voir son Diable revenir, pour se laisser avoir par le jumeau de ce dernier.

Tout cela laisse présager le retour de Lucifer sur terre, car s’il y a bien une chose qui fait horreur au Diable, c’est que l’on se fasse passer pour lui ! Sa colère risque donc d’être terrible, d’autant plus que son frère se permet de jouer le jeu auprès de la femme qu’il aime, comme le démontrent certaines scènes de la bande annonce.

Notons qu’il y aura des épisodes plutôt originaux dans cette saison. En effet, les scénaristes se sont amusés à faire un épisode musical où l’on verra le Diable chanté par exemple, ou encore un épisode noir, pour rappeler l’époque des séries policières classiques.

Une saison 6 pour Lucifer ?

On se rappelle que la série Lucifer avait déjà failli s’arrêter à la saison 4, avant d’être racheté par Netflix. La saison 5 annoncée il y a quelques mois, devrait alors être la dernière, mais il semblerait que non finalement.

Une vidéo mise en ligne récemment, montre déjà quelques séquences de ce qui attend les fans pour la 6e et pour le moment, dernière saison des aventures du Diable. Si cela a semblé long pour être confirmé, ce serait parce que les négociations étaient encore en cours entre les producteurs et l’acteur principal du film Tom Ellis.

Pour le bonheur des fans, c’est désormais chose faite, même si la date de sortie n’est pas encore connue. Toutefois petite déception, tout porte à croire que la 6e saison sera la dernière.

Dans cette possible dernière saison, les scénaristes se sont amusés à jouer avec les superstitions à travers le monde, qui associent le Diable au chiffre 6. Le suspense est lancé ! A peine la saison 5 sortie, qu’on a hâte que la saison 6 soit prête également !