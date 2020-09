Lucifer : quand sortira la deuxième partie de la saison 5 ? Tom Ellis (Lucifer Morningstar) donne quelques indices !

Les 8 premiers épisodes de la saison 5 de Lucifer ont été dévoilés sur Netflix ce 21 août 2020. Terminé sur un grand cliffhanger, on comprend que les fans s’impatientent de voir la suite. Cependant, s’il n’y a pas encore de date claire, il y a pour le moment, des indices quant à la période de diffusion.

Une 1ère partie attendue et qui laisse planer le suspense

A 9h 01 tapante le 21 août 2020, nombreux étaient les fans de la série Lucifer, qui étaient câblés pour suivre les 1ers épisodes de la saison 5 sur la plateforme Netflix. Comme annoncé dans la bande annonce, les fans de la série ont pu faire la connaissance du frère jumeau de leur diable préféré, l’ange Michael. Au vu des agissements de ce dernier, c’était à se demander qui était le véritable diable.

On a également pu assister à une évolution remarquable dans la relation qui lie Lucifer et l’inspectrice Chloé, tandis qu’un Dan terrifié doit faire face au monde surnaturel de manière brutale, lorsqu’il découvre le vrai visage de Lucifer.

Comme prévu, c’est sur l’épisode 8 que c’est terminée cette 1ère partie, à la grande frustration des Lucifans ! En effet, dans les dernières minutes, il y avait une sorte d’affrontement finale qui opposait Michael secondé par Mazikeen, à Lucifer et Amenadiel.

Alors que la démone a été mise hors-jeu, on voit apparaître nul autre que Dieu en personne…et c’est la fin ! Autant dire que la frustration liée à ce cliffhanger était à son comble. Les fans veulent la suite, et la question qui se retrouve sur toutes les lèvres est : à quand la 2e partie de Lucifer !?

Une fête de Noël aux couleurs du diable ?

L’acteur qui incarne Lucifer Morningstar dans la série, Tom Ellis, a fait quelques révélations en ce qui concerne la suite, lors d’un podcast Pilot TV. Déjà, il informe ne pas connaître la date de sortie de la suite. En effet, il confie que la finale n’a pas encore été tournée !

D’après Tom Ellis, les tournages de la suite ont été réalisés en partie. Il faudra donc retourner sur les plateaux de tournages pour finir la 5e saison, et enchaîner en même temps sur la saison 6 de la série. D’après l’acteur principal de la série, la suite pourrait être pour la période de Noël 2020, ou pour le début de l’année 2021.

L’attente risque donc d’être longue pour les fans de Lucifer, qui peuvent au moins se consoler du fait qu’il y aura vraiment une suite. Joe Henderson, le co-showrunner de la série, a fait quelques confidences sur la suite de Lucifer.

D’après lui, il y aura beaucoup plus d’émotions dans la suite, de même qu’il y aura beaucoup plus de lumière et d’obscurité à la fois. Selon ses propos : « Même s’il y a de la lumière, j’ai l’impression que les huit premiers épisodes sont un peu plus sombres. Les huit suivants sont à la fois plus lumineux et encore plus sombres et c’est toujours le plus sombre avant l’aube ».

Cette 2e partie tournera surtout autour de la dynamique familiale entre Dieu et ses fils qui l’ont rendu mécontent au point qu’il soit descendu sur terre pour intervenir. Selon Joe Henderson, après avoir eu un aperçu de l’enfer, il est fort probable qu’il y ait également un aperçu du paradis dans la 2e partie de la série.

Toutes ces révélations ne donnent que plus envie de découvrir la suite de la saison 5 de Lucifer. Il ne reste plus qu’à espérer l’avoir au plus tôt !