Lucile et Jérôme (L’amour est dans le pré) : ils changent totalement de vie et annoncent tout sur les réseaux !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis que la dernière émission de L’amour est dans le pré a été diffusée il y a tout juste quelques semaines à peine, cette télé-réalité de M6 présentée par Karine Le Marchand n’a jamais fait autant parler d’elle ! En effet, les candidats en profitent pour être au cœur de l’actualité en partageant des évènements mais aussi des histoires de leur quotidien…

L’amour est dans le pré : des polémiques toujours plus nombreuses sur les saisons à venir !

Il y a maintenant plusieurs mois, l’émission de télé-réalité dédiée aux agriculteurs L’amour est dans le pré faisait d’ores et déjà beaucoup de bruit dans le paysage audiovisuel français. En effet, on ne pouvait pas s’attendre à ce que les candidats de l’émission soient toujours attachants après tant d’années, et on peut dire que la production de l’émission a réussi son coup ! Mais pour autant, alors que la crise sanitaire du coronavirus bat encore son plein, personne n’est en mesure de dire si la prochaine saison sera réussie ou non.

Il faut dire qu’avec les dernières polémiques que l’on a pu voir dans la dernière saison, notamment avec la première proposition de mariage pour un couple homosexuel, cela a fait bondir certains téléspectateurs qui ont jugé cette action inappropriée pour la télévision à une heure de grande écoute. Heureusement, il ne s’agit que d’une faible minorité, et bien que les deux candidats reçoivent des messages de haine notamment sur les réseaux sociaux, ils sont également très populaires.

Comme on a pu le voir dans les déclarations que les deux hommes ont réalisées sur le web et dans plusieurs interviews très médiatisées, ils sont très contents de prendre la parole et de représenter des millions de français qui n’osent pas s’assumer tout simplement à cause du regard des autres. Mais d’autres couples de l’émission n’hésitent pas non plus quant à eux à partager des histoires qui donnent de l’espoir en l’amour !

C’est le cas pour les anciens candidats de l’émission Lucile et Jérôme, qui se sont connus dans l’émission de télé-réalité L’amour est dans le pré pour ne jamais se séparer par la suite : mais que vont-ils nous réserver pour la suite ?

Lucile et Jérôme : après L’amour est dans le pré, ils font un retour très marqué à la télévision !

C’est encore sur M6 que l’on a pu redécouvrir le couple très amoureux que l’on a pu découvrir il y a tout juste quelques mois dans une des émissions mythiques en France : L’amour est dans le pré ! En effet, ils ont eu l’opportunité de participer à l’émission culinaire de Cyril Lignac, Tous en cuisine ! Avec un concept qui est né pendant le confinement, cela a été une occasion en or pour le couple très amoureux de pouvoir donner de leurs nouvelles aux téléspectateurs de la chaîne.

Une très belle occasion pour Lucile d’apprendre de nouvelles recettes, comme le couple l’a d’ailleurs signalé sur les réseaux sociaux. Avec comme projet de créer leur propres marques de produits transformés, nul doute que le couple de L’amour est dans le pré va par la suite pouvoir proposer de nouvelles recettes complètement inédites à partir de ces derniers : ils pourraient bel et bien faire un gros carton dans les boutiques locales, mais pour le savoir il va falloir être très patient !