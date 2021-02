Luttez contre le mal de dos grâce à ces habitudes, vous pourrez enfin vous apaiser

Si vous avez des douleurs dans le dos, vous pouvez rapidement consulter un kinésithérapeute ou vous rendre chez un ostéopathe. Ce dernier aura les compétences pour vous aider à vous apaiser. Toutefois, un rendez-vous chez le médecin traitant peut être efficace notamment pour savoir si vous n’avez pas un problème sous-jacent comme une sciatique. Dans ce cas de figure, il ne s’agit pas d’un mal de dos traditionnel et il mérite forcément une attention particulière.

Votre quotidien est à l’origine du mal de dos

Si votre ossature n’est pas forcément responsable de cette situation, c’est plutôt votre quotidien qui est problématique. Il faut alors changer vos habitudes pour adopter les bonnes postures, cela vous permettra enfin de ne plus souffrir, mais sachez qu’un ostéopathe lorsqu’il est compétent peut clairement accomplir des miracles. N’hésitez pas à tester une séance en exposant bien sûr tous vos problèmes pour qu’il puisse vous aider.

Contrairement aux idées reçues, il faut bouger, car la sédentarité est très néfaste et elle peut accentuer les douleurs dans le dos .

. Vous devez aussi adopter une bonne literie avec un matelas performant conçu à base de mousse à mémoire de forme puisqu’il épouse les courbes de votre corps.

Si vous travaillez derrière un écran, votre siège devrait changer votre vie si vous optez également pour une version ergonomique.

La pratique d’un sport peut être efficace, mais demandez des conseils à votre médecin puisque certaines disciplines sont à évincer.

De ce fait, toutes les pratiques qui engendrent des chocs par exemple sont néfastes, et même dangereuses puisque vous pouvez accentuer les douleurs dans le dos. Généralement, ce sont les sports assez doux comme le yoga qui vous permet aussi de renforcer votre dos et d’adopter les bonnes postures. La natation peut vous apporter une bonne dose de bien-être, cela dépend par contre de vos douleurs.

Vous pouvez également envisager l’aquabike, le vélo d’appartement, le Pilates, et même l’escalade sur des blocs, et non des falaises. Dans tous les cas de figure, il suffit de tester ce qui pourrait vous convenir. Si les symptômes prennent de l’ampleur, n’hésitez pas à consulter un médecin pour passer des examens complémentaires afin de lever le doute concernant des problèmes sous-jacents.

De la chaleur pour se détendre

Le stress et toutes les émotions négatives peuvent aussi être à l’origine de certaines douleurs puisque votre dos peut être votre point faible. Dès que vous êtes malmené, il peut se tendre et les problématiques s’invitent dans votre quotidien. La meilleure solution consiste à vous apaiser, n’hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous. Un spa, un jacuzzi, un bon bain chaud ou encore des huiles essentielles… Ce sont autant de bonnes astuces qui peuvent vous apaiser à la fin de la journée et certaines personnes utilisent aussi un tapis de fleurs. Ce dernier présente de petits picots qui « s’enfoncent » dans des zones stratégiques de votre corps.

L’apaisement serait immédiat, d’où l’intérêt de tester ce produit qui peut être déstabilisant lors de la première utilisation. N’hésitez pas à garder vos vêtements pour atténuer cette sensation désagréable. Dans tous les cas, se détendre est important pour lutter contre de nombreuses douleurs et nous réagissons différemment face au stress. Il suffit parfois de décrocher avec le travail, de jardiner, de se promener avec les enfants ou de jouer en famille à un jeu de société pour découvrir quelques bienfaits.

Un ostéopathe pourra aussi vous donner des exercices à réaliser pour détendre votre dos, c’est le cas de la chaise par exemple.