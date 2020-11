M Pokora : acceptera-t-il de prendre la place de Jean-Marc Généreux dans Danse Avec Les Stars ?

Presque tous les programmes télé ont fait leur rentrée, mais tout est encore flou pour Danse avec les stars. Alors que la 11e saison devrait commencer depuis un bon moment, les choses sont encore floues, et il manque un juré pour remplacer Jean-Marc Généreux. Si certains pensent à M. Pokora pour le remplacer, ce dernier est plutôt catégorique sur la question.

Rien n’est sûr pour la 11e saison de DALS !

En temps normal, les fans de DALS devaient être en train de discuter des dernières performances effectuées par les candidats. Cependant, ce n’est pas le cas, et à la place, c’est Mask Singer qui a démarré pour une 2e saison.

En effet, la crise sanitaire n’a pas épargné l’émission de TF1 Danse avec les stars, et le tournage de la 11e saison a été fortement retardé. Les téléspectateurs devront donc patienter pour voir des célébrités se déhancher sur de la rumba, du tango, ou autres musiques.

Pour ne rien arranger, tout porte à croire qu’il n’y aura rien avant le printemps 2021. Il faut dire que les équipes ont un véritable casse-tête à résoudre, pour que les choses se passent dans le respect des gestes barrières. Ce qui est difficile quand on parle de danse, et donc de proximité.

Concernant les candidats, on se demande bien où en est le casting. En effet, si le public de Danse avec les stars est sûr de 3 candidats pour le moment, rien n’a encore fuité concernant de nouvelles recrues. On sait donc de source sûre qu’il y aura Jazz Correia, la star de télé réalité, la Miss France 2019, Vaimalama Chaves, et aussi un grand aventurier qui a fait la dernière saison de Koh-Lanta : Claude.

Côté jury, Jean-Marc Généreux a décidé de ne plus faire partie de l’aventure. Désormais, c’est sur France 2 que ses fans le retrouveront, aux commandes de sa propre émission. Quant à savoir qui va le remplacer dans DALS…mystère !

M. Pokora est catégorique concernant Danse avec les stars !

Pas de date pour la diffusion de la saison de Danse avec les stars, les candidats ne sont pas encore au point, et en ce moment, il n’y a donc que 3 membres du jury. La production peut donc toujours compter sur Shy’m, Chris Marques et Patrick Dupond pour juger du talent des futurs candidats de l’émission.

La question de savoir l’identité de la personne qui sera le juré du programme, n’a pas encore trouvé de réponse. Si certains ont pensé à M. Pokora ce dernier a clarifié les choses lorsque l’occasion s’est présentée.

En effet, ce mercredi 30 septembre 2020, Elodie Gossuin et Albert Spano recevaient le papa d’Isaiah en tant qu’invité à la radio, dans la matinale de RFM. Interrogé pour savoir s’il y avait une possibilité pour lui de revenir dans Danse avec les stars, il a été franc.

Notons que l’émission Danse avec les stars est désormais animée par Camille Combal et Karine Ferri. Il faut savoir qu’à la toute 1ère édition de Danse avec les stars, M Pokora et sa partenaire de danse ont été vainqueurs. En 2015 il a été l’un des jurés, ce qui n’est pas du tout prêt à renouveler en ce moment.

La réponse de M. Pokora a été sans appel : « Non, non… Ça y est, j’ai assez donné là !… Je préfère faire le show que de le juger… C’était un peu frustrant pour moi de voir toutes ces magnifiques prestations, et d’être là sur mon bureau et de pas participer au show !… compliqué de noter les prestations ».

Il ne faudra donc pas compter sur M. Pokora pour être juré dans Danse avec les stars cette saison.