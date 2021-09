M. Pokora de retour de vacances avec une nouvelle tête !

Avec cette nouvelle saison, apporter un peu de changement dans sa vie est d’une importance capitale pour rester dans la tendance. Et cela que ce soit du point de vue vestimentaire ou autres. C’est ainsi que M. Pokora, le chanteur français décide de nous éblouir avec sa nouvelle coupe, une fois de retour des vacances. Est-ce une coupe validée ou non ?

Le nouveau style de M. Pokora : une coupe plutôt fun et mieux adaptée

Pokora a adopté une toute nouvelle apparence, que sa femme Christina Milian n’a pas hésité à dévoiler sur Instagram le 11 septembre 2021 dernier. Le jeune chanteur ose cette fois-ci un tout nouveau look en optant pour des cheveux, avec une sublime et ravissante coloration auburn. Il faudrait reconnaître que c’est un véritable changement. Puisqu’on l’avait connu naturellement frisé à l’époque de Popstars en 2003, puis châtain et blond platine par la suite.

En effet, M. Pokora a été photographié dans l’une de ses adresses parisiennes fétiches. Il s’agit du restaurant italien Giuse Trattoria. Il apparaît donc avec des cheveux bruns qui ont de légers reflets roux. Cette couleur a réellement fait l’unanimité auprès des internautes qui l’ont à 100 % validé. Même sa femme, la chanteuse et actrice américaine Christina Milian est visiblement fan de sa nouvelle coiffure.

Cependant, plusieurs se demandent la raison de ce changement de coloration de cheveux. Est-ce pour la pièce Les Grandes Ambitions dans laquelle il joue aux côtés d’Estelle Lefébure et de Philippe Lellouche ? Les interrogations se poursuivent toujours à divers niveaux. Mais ce qui est certain, la première de la pièce est programmée pour le 17 septembre 2021. Une nouvelle étape bien fun sur les planches pour le chanteur français.

Matt Pokora, un chanteur de taille

Né à Strasbourg, le 26 septembre 1985, le fils d’André Tota et de Brigitte Tarz a su gravir les échelons au fil des années. Il est aujourd’hui, un chanteur, danseur et acteur français au charme irrésistible.

En effet, le mari de Christina Milan a fréquenté l’école élémentaire de la Doctrine Chrétienne à Strasbourg. De même que le collège Paul-Émile Victor à Mundolsheim. Il poursuit ensuite au lycée professionnel Aristide Briand dans la banlieue de Strasbourg plus précisément à Schiltigheim.

Bien qu’il ait fait partie d’un groupe de R’n’B, Mic Unity à l’adolescence, sa carrière a réellement démarré un peu plus tard. Il va gagner de notoriété auprès du public plus précisément, au travers de l’émission de télé-réalité Popstars, diffusée en 2003 sur M6. Il remporte cette saison 3 de l’émission avec le groupe Linkup. Le chanteur français décide de mener une carrière solo juste après le premier album du groupe baptisé Notre étoile. En novembre 2004, il dévoile donc son premier album.

Très talentueux, il réussit à remporter la première saison de l’émission Danse avec les stars en 2011 sur TF1. Bien en dehors de son premier album, il a aussi publié huit autres albums, de même que trois albums live bien après. Juré dans la troisième saison de The Voice, en 2016, il gagnera en tant que coach de Manuela Diaz. Il fut rappelé également en 2017 en tant que juré dans The Voice : La Plus Belle Voix. Cette fois-ci, il deviendra le coach de Lisandro Cuxi. En couple actuellement avec la célèbre Christina Milan, les deux tourtereaux sont parents de deux garçons (Isaiah et Jenna).