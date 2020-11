M Pokora : il répond aux attaques reçues suite à sa victoire aux MTV VMA 2020 !

La victoire de M Pokora en tant que meilleur artiste français aux MTV VMA 2020 est très loin d’avoir fait l’unanimité et certains chanteurs et artistes français, notamment Matt Houston et Aya Nakamura, n’ont pas hésité à critiquer cette victoire sur les réseaux sociaux.

Après quelques jours, M Pokora est enfin sorti de son silence pour répondre au haters !

Aya Nakamura se lâche contre M Pokora en interview

La chanteuse française est très loin d’être connue pour avoir sa langue dans sa poche, et elle ne se cache jamais de dire ce qu’elle pense. Pire encore, lorsqu’elle n’aime pas quelqu’un, elle n’hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux avec tous ses abonnés.

La starlette s’etait déjà confiée à ce sujet à nos confrères de 20 Minutes : « Je suis quelqu’un de très impulsif, dès que je ne suis pas contente ou qu’il y a un truc qui ne me plaît pas, je n’y arrive plus. Je ne sais pas faire semblant ».

Rappelez-vous également des NRJ Music Awards de 2018. Nikos Aliagas avait écorché son nom, ce qui avait fait bondir la chanteuse : « Je ne visais pas forcément TF1 ou les NRJ Music Awards, mais juste le manque de tact, il fallait préciser les choses. Quand je ne suis pas contente, j’aime bien le faire comprendre ».

Aujourd’hui, la chanteuse a décidé de revenir sur la récente victoire de Matt Pokora aux MTV VMA 2020, une victoire qui pour elle, est totalement incompréhensible.

Le chanteur de r’n’b a décroché le prix du meilleur artiste français, tous genres confondus, une catégorie dans laquelle la chanteuse concourait également.

Visiblement agacée par l’annonce des résultats, la chanteuse a lâché un tweet assassin : « Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui, mais il est pas dans le top 10« , a-t-elle innocemment demandé à ses fans.

Au vu des commentaires sous son tweet, la jeune femme s’est reprise : « Pourquoi il a gagné et pas moi » ? J’ai juste posé une question en tant qu’auditrice et tout le monde a dit que je l’avais taclé », a-t-elle écrit dans un autre tweet.

Voir cette publication sur Instagram J’veux loubou,beaucoup d’sac 🤓🖤 Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 3 Nov. 2020 à 9 :02 PST

Aya Nakamura reçoit le soutien de Matt Houston

Aya Nakamura n’est pas la seule à avoir été surprise, voire déçue, par la victoire de M Pokora. Matt Houston, un autre chanteur de r’n’b français a également partagé son opinion à ce propos sur les réseaux sociaux.

« Quand l’arnaque continue. Enfin quelqu’un qui se mouille. Aya Nakamura merci. Et il a de toute façon rarement été dans les tops où il est vite ressorti. Ce man n’a aucun classique, juste sa moustache laide là », a-t-il lancé dans un tweet cinglant.

Dans les années 2020, l’interprète de “R’n’b 2 Rue” avait également intenté un procès contre M Pokora pour obliger le chanteur à changer de nom de scène afin qu’il n’y ait pas de confusion entre les 2 artistes.

Leur relation ne s’est depuis jamais vraiment arrangée.

Mais Matt Houston ne s’est pas arrêté là et est monté d’un cran dans les commentaires de son propre tweet : « Il n’y a rien à effacer, lui, c’est une s***pe ! Comment ce fils de p*** gagne tout le temps sans avoir fait que dalle ? C’est nous, on vous fait danser, c’est nous la culture. Respectez un peu. C’est quoi, il n’y aura pas de prochain Johnny ici. »

Matt Pokora esquive les insultes

Apparemment, “la bave du crapaud n’atteint pas la blanche colombe”, ou du moins, c’est que prône le principal intéressé.

Au cœur de la polémique, Matt Pokora ne s’est pas encore réellement prononcé au sujet des insultes et des critiques proférées par Aya Nakamura et Marc Houston.

Encore en vacances, il profite de son temps libre pour faire du sport et envoyer « des bonnes ondes à son karma » comme il l’a dit sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que du haut de ses 16 ans de carrière, le chanteur a une longueur d’avance sur ses détracteurs.

Reste à savoir si M Pokora est en fait en train de préparer l’assaut, ou si ce dernier a simplement décidé de ne pas perdre son temps dans des batailles de tweets stériles.

Affaire à suivre…