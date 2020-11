M. Pokora : sera-t-il encore coach dans The Voice ? C’est hors de question ! Il s’explique !

C’est lors de son intervention à la radio sur RTL, que M. Pokora est revenu sur son passage il y a quelques temps dans l’émission The Voice sur TF1. Malgré qu’il y ait vécu une belle expérience, le chanteur a avoué qu’il n’endossera plus jamais le rôle de coach dans ce programme.

Un coach talentueux et victorieux

Il est vrai que c’est grâce à M6 que le public a connu la star de la chanson M. Pokora. Cependant, c’est sur la chaîne TF1 qu’on le voit briller dorénavant. Après avoir été jury dans l’émission Danse avec les stars en 2014 sur la chaîne, le chanteur est devenu coach pour la 1ère fois dans l’émission The Voice Kids en 2016, remplaçant ainsi Louis Bertignac.

Il a aidé sa candidate Manuela à remporter la victoire cette année-là. Même si aucun de ses candidats n’a gagné la seconde fois, M. Pokora est revenu dans la version adulte de The Voice, aux côtés de grands noms tels que Zazie, Florent Pagny et Mika.

Menant son candidat Lisandro Cuxi en final, il finit par l’aider à gagner cette édition de The Voice. Un beau parcours en tant que coach pour M. Pokora, qui a participé 3 fois à une finale lors de ces programmes et en a gagné à 2 reprises.

Tout cela est une grande fierté pour le papa d’Isaiah, qui ne s’en cache pas. D’ailleurs, il semble qu’il garde de très bons souvenirs de ces périodes, qui ont été riches en expérience pour lui. Il a confié avoir eu beaucoup de plaisir à guider les talents pendant la durée de son aventure The Voice, que cela soit pour la version enfant où pour la version adulte.

Une chose est certaine, M. Pokora est très fier du travail qu’il a accompli en tant que coach. A propos de son candidat gagnant Lisandro, il dira : « J’ai gagné avec mon talent Lisandro, qui était exactement ce pourquoi j’étais venu, a-t-il confié tout en ne cachant pas sa fierté. Je voulais gagner avec un artiste qui avait la culture musicale qui est la mienne. Il est extraordinaire vocalement. J’ai vraiment rempli ma mission, je suis venu pour défendre la musique que j’aimais […] Je suis très fier d’avoir remporté avec ce type d’artiste là. J’ai un peu bouclé la boucle en gagnant avec lui ».

Un calendrier chargé où il refuse de sacrifier sa famille

Malgré toute cette fierté et cette joie qui l’anime pour avoir participé à ces 3 différentes éditions de The Voice, M. Pokora a confié à l’antenne de RTL dans l’émission « On refait la télé », qu’il ne retournera certainement plus jamais coacher un candidat.

Si cela paraît étonnant, le chanteur et acteur a donné ses raisons, et finalement, on peut le comprendre : « Mon schéma familial est très très problématique pour des tournages ou autres qui reprennent début janvier. Ce sont les seuls moments où on se retrouve en famille pendant un mois et demi ou deux. Décembre et janvier, ça va être les deux mois que je vais réserver chaque année pour être auprès de ma famille ».

Dis comme ça, on peut comprendre que M. Pokora dont le tout 1er enfant n’a même pas encore un an, souhaite ne pas sacrifier le peu de temps qu’il peut passer avec sa famille.

D’ailleurs, le chanteur est une personne aussi occupée que sa femme, qui mène une double carrière. En effet, sa compagne Christina Milian, déjà maman d’une petite fille d’une dizaine d’année, prénommée Violet, est une star de la chanson américaine, mais également une grande actrice.

Entre les carrières des 2 stars, les calendriers risquent donc d’être très chargés, et les moments familiales encore plus priorisés.