M Pokora : Son parolier Yohann Malory accusé d’agression sexuelle !

A 34 ans, Yohann Malory a un talent certain pour écrire des chansons et un palmarès impressionnant en ce qui concerne les artistes avec lesquels il a déjà collaboré. Cependant, une salle histoire d’agression sexuelle risque de ternir l’image du jeune homme.

Yohann Malory accusé d’agression sexuelle !

Le public ne le connaît pas forcément et pourtant, ses écrits sont bien connus, puisque Yohann Malory a prêté sa plume à bon nombre d’artistes très connus. Dans le lot, on peut citer M. Pokora, Yannick Noah, Jenifer, Louane, Chimène Badi, et même le taulier Johnny Hallyday. Ainsi, à 34 ans, Yohann Malory a déjà écrit plus de 130 chansons à différents chanteurs.

Cependant, tout est sur le point de basculer pour l’auteur-compositeur, puisque 4 plaintes viennent d’être déposées contre lui, pour agressions sexuelles ! D’après le média le Parisien, c’est depuis le 1er novembre qu’une enquête est en cours, pour tirer au clair l’histoire. C’est le 1er district de la Police Judiciaire parisienne qui est chargé de l’affaire.

Lola Le Lann décide d’annuler la sortie de son album

Yohann Malory a récemment collaboré avec l’actrice et chanteuse française Lola Le Lann. Cette dernière devait en effet sortir son tout premier album après quelques singles. Au vu des accusations graves qui touchent Yohann Malory avec qui elle a travaillé sur son album, Lola Le Lann n’a pas voulu sortir cet album.

En effet, d’après la jeune fille de 24 ans, c’est après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle allait bientôt sortir son nouvel album, qu’elle a reçu : « un message témoignant d’actes effroyables et intolérables accusant un des auteurs de mes chansons, preuves à l’appui. »

C’est par la suite que la jeune fille a su qu’il a eu plusieurs plaintes et témoignages contre Yohann Malory : « Comment défendre les paroles de quelqu’un qui va à ce point à l’encontre de nos valeurs ? » C’est donc sans surprise que Lola Le Lann ne sortira pas cet album où l’auteur-compositeur a collaboré avec elle.

Par contre, Lola Le Lann a rencontré plusieurs victimes présumées de Yohann Malory, avant de prendre la décision de porter plainte aussi, puisqu’elle affirme avoir eu de grands différends avec l’auteur-compositeur. Sur son compte Instagram, la jeune fille a affirmé : « … Par hostilité aux scandales, sans preuves, et par respect pour mon équipe, j’ai toujours fait en sorte de mener mon projet le plus sereinement possible. Seulement, il y a toujours un moment où la vérité vous rattrape. Je ne veux pas perdre une minute de plus à chanter les paroles d’un tel mensonge. »

Pour finir, la fille du trompettiste Eric Le Lann a assuré son soutien à toutes celles qui ont été victimes de Yohann Malory. En attendant, les avocats de 2 des plaignantes, Maître Yassine Bouzrou et Maître Lydia Djebaili, ont assuré qu’il y a plusieurs témoignages qui viennent appuyer les faits reprochés à Yohann Malory. D’après ces avocats, il pourrait y avoir de nouvelles plaintes à l’avenir, contre l’auteur-compositeur… c’est chaud !

Yohann Malory victime d’un complot ?

L’artiste Yohann Malory a été contacté par le journal le Parisien, mais c’est son avocat, Maître Antoine Vey, qui a donné réponse aux questionnements du média. D’après ce dernier : « Depuis fin 2019, mon client est victime de publications calomnieuses et très évolutives sur les réseaux sociaux, orchestrées par un groupe de personnes de manière concertée et malveillante… La démarche qui consiste à accuser quelqu’un par voie de presse, avant même qu’il n’ait été entendu par l’autorité judiciaire, n’est pas acceptable. Mon client conteste les accusations portées à sa connaissance et il est toujours disponible pour apporter tout éclaircissement nécessaire à la justice… »

Cependant, l’avocat de Yohann Malory a précisé que celui-ci ne compte pas répondre de façon publique à la campagne infondée qui était exercée contre lui en ce moment. Maître Antoine Vey entend tout faire, pour que le droit à la présomption d’innocence de son client soit respecté à l’avenir.