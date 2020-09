M6 : un documentaire basé sur l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès avec Arnaud Ducret !

Un homme ordinaire, entre fiction et réalité

Présenté au festival de La Rochelle en septembre 2019, c’est finalement un an plus tard que la fiction Un homme ordinaire est diffusée sur M6. Cette mini-série de 4 épisodes de 52 minutes tente de relater les faits macabres de la Tuerie de Nantes en avril 2011. Elle est le fruit de la passion de Pierre Aknine et Anne Badel pour cette affaire perturbant la chronique et de huit mois d’investigation.

Interrogations de témoins et de la police, décortication des courriers du suspect, les deux réalisateurs et psychanalystes ont recouru à toutes les ressources pour mieux comprendre et extrapoler le cas de Ligonnès (XDDL). Par cette série, ils cherchent à humaniser ce personnage noyé sous les dettes, réservé et aux pieds du mur au point d’en finir avec toute sa famille. Même si le thriller psychologique a réuni 2 576 000 téléspectateurs, le verdict est partagé sur cette interprétation libre de l’affaire de XDDL.

Trop ambitieux, les premiers épisodes déroutent certains par la superposition des flashs et des faits présents. D’autres vont jusqu’à être déçu par la série et par les changements instaurés par les réalisateurs. Seulement, étant une interprétation des faits, ces changements étaient nécessaires pour éviter tout recours en justice d’après les intéressés.

Tout commence par la découverte des corps d’une femme et de ses quatre enfants dans leur domaine. Le meurtrier présumé, le père de famille, lui, s’est envolé. La chasse à l’homme est alors ouverte et fascine le monde.

Un personnage du voisinage et hacker s’investit en particulier dans cette affaire de meurtre en série si bien orchestré. Ici, Nantes devient Lyon, l’affaire, celle des Salins et le hacker, un personnage féminin, Anna-Rosa interprétée par Emilie Dequene. Arnaud Decret lui se glisse dans la peau du père en cavale, Christophe de Salin, inspiré par Xavier Dupont de Ligonnès.

Si Decret réussit avec brio à entrer dans la peau du mal, l’importance donnée au rôle de la hackeuse, pourtant ambigüe, et le scénario qui en découle sont trop tirés par les cheveux au goût des téléspectateurs. Malgré un avis partagé, Un homme ordinaire qui raconte l’histoire d’un personnage loin d’être ordinaire captive néanmoins, vu l’audimat. Un intérêt tout aussi présent dans la réalité.

XDDL, une affaire qui captive

De fait divers en phénomène international, l’affaire XDDL captive toujours autant, neuf ans après les faits. Toujours fugitif et de statut inconnu, Xavier Dupont de Ligonnès compte aujourd’hui parmi les figures les plus recherchés de France. Mystérieux, son personnage accapare tant la télévision que les médias papiers.

Livres, documentaires, adaptations cinématographiques et maintenant la série de M6, Un homme ordinaire, plusieurs ont essayé de décrypter le cas. Il y a notamment, le programme « Xavier Dupont de Ligonnès : dans la tête du suspect » (M6) ou encore le téléfilm de la Une, La Part de soupçon, avec Kad Merad.

Entre secrets de famille, problèmes de dettes, influences sectaires et fausses pistes, le développement de l’affaire toujours non élucidée captivent. Le magazine Society a même consacré deux numéros en juillet sur le sujet dans une enquête exclusive de 77 pages. Ce fût le succès total avec plus de 300 000 exemplaires vendus. L’engouement pour l’affaire Ligonnès va même dépasser les frontières de l’hexagone. En effet, la Tuerie de Nantes est le sujet du 3e épisode des Enquêtes extraordinaires de Netflix, diffusé le 1er juillet. L’affaire figure alors parmi les affaires criminelles non résolues les plus suivies.

Après neuf ans de cavale, le mystère Xavier Dupont de Ligonnès reste toujours entier.