INCROYABLE : Emmanuel Macron accusé de ne pas respecter le confinement selon une vidéo !

Sous le coup de nombreuses critiques, à propos notamment de sa gestion de l’épidémie, Emmanuel Macron n’est pas en odeur de sainteté auprès des internautes. Alors que les médias annoncent des sondages au top pour le président de la République, sur les réseaux sociaux, la réalité est bien différente.

Emmanuel Macron accusé de ne pas respecter le confinement national

On ne va pas se mentir, en pleine pandémie de coronavirus, le gouvernement français fait face à de nombreuses critiques et accusations. De la disponibilité des masques pour le public au manque de moyens des soignants dans les hôpitaux, chaque jour voit son lot de scandales depuis le début de l’épidémie. En première ligne, Emmanuel Macron subit les foudres de nombreux français, qui l’accusent d’avoir fermé les yeux sur la dangerosité du virus dès le mois de janvier 2020. Afin de décrédibiliser le président de la République, certains internautes sont prêts à tout, quitte à mentir et à inventer des histoires de toutes pièces.

Ainsi, alors que l’ensemble de la population est confiné à domicile, Emmanuel Macron aurait rejoint sa villégiature du fort de Brégançon, où il passe habituellement toutes ses vacances avec sa femme. À l’appui de ce post populaire sur Facebook, qui a commencé à tourner le 4 avril, une vidéo très sérieuse de BFM TV, faisant état de la présence du président dans le lieu concerné.

Il n’en fallait pas plus pour voir se déchaîner un océan d’insultes et de reproches en tous genres, témoignage s’il en était besoin du malaise qui existe dans la population. Pourtant, dès le lendemain, le site du journal Libération apportait la preuve du mensonge, démontrant qu’il s’agissait en fait d’une vidéo datant d’il y a 2 ans, prise lors des vacances traditionnelles du président. Toujours accessible sur le site d’Orange, l’article en question ne contient aucune date, expliquant pourquoi il a pu berner autant d’internautes.



Le président ne fait pas l’unanimité dans son entourage

En plus de s’attirer les foudres de la population française, le président de la République semble également se mettre à dos un certain nombre de collaborateurs.

Beaucoup pensent qu’il parle trop pour ne rien dire, et qu’il n’agit pas assez en conséquence.

Des voix célèbres contre le changement de stratégie du gouvernement, qui intervient trop tard.

Du côté de son propre camp, à savoir La République en Marche, quelques députés déplorent son absence au premier plan. En effet, Edouard Philippe et Olivier Véran semblent être sur tous les fronts, alors que le président se contente de faire des visites à droite à gauche, et de faire des allocutions télévisées de temps en temps. Un déséquilibre politique pour son entourage, qui craint un revers de la médaille lors des prochaines élections. Espérons pour lui que la crise se règle rapidement, sous peine de devoir gérer un autre style d’épidémie…

Une image vaut parfois mille discours. Ce déplacement présidentiel est catastrophique.

Pourtant la communication est le seul atout d'Emmanuel #Macron.

Mesure-t-il l'ampleur de son irresponsabilité ? pic.twitter.com/z8YFCNL5GD — Catherine Griset (@GrisetCatherine) April 8, 2020

La cote de popularité du président de la République est en hausse et les Français semblent avoir confiance en Emmanuel Macron pour la gestion de cette crise sanitaire sans précédent. Il devrait parler lundi soir notamment pour annoncer un prolongement de quelques jours du confinement, le 15 Avril ne sera donc pas la journée tant attendue.