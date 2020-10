Confinement 2 ? Allocution d’Emmanuel Macron : suivez le live et l’éventuel retour du confinement

19h58 : Emmanuel Macron s’exprime pour la 5e fois depuis la première vague et depuis l’Elysée. L’allocution de ce soir est très attendue, elle commencera dans quelques minutes.

20h00 : le président de la République revient une dizaine de jours après l’instauration du couvre-feu pour faire un bilan, il estime que cela n’est pas suffisant. Le virus circule à une vitesse importante et même les scénarios ont été dépassés. 527 Français sont décédés hier à cause du covid-19 et plus de 3000 personnes sont en réanimation. L’ensemble des régions sont désormais au-dessus du seuil d’alerte. Les opérations sont alors déprogrammées.

20h02 : pour Macron, la stratégie était de maîtriser le virus dès le déconfinement avec diverses mesures. Il estime que tout ce qui était possible a pu être fait. Nous sommes aujourd’hui les seuls qui testent aussi vite. Des décisions auraient pu être prises, mais faut-il le reprocher ? Dans tous les cas, tous les pays sont submergés par cette épidémie et la météo ne semble pas être en faveur de notre santé, mais un peu plus en faveur du virus.

20h03 : la seconde vague sera sans doute plus meurtrière et il estime que 9000 patients à la mi-novembre seront en réanimation. Tous les efforts seront faits et ce n’est pas suffisant, il faut alors un coup de frein brutal, car dans le cas contraire, le virus pourrait devenir encore plus conséquent. Les médecins devront alors choisir les personnes à sauver. Pour Emmanuel Macron, cela est inacceptable.

20h05 : Emmanuel Macron assume donc ses décisions devant les Français, il faut protéger les plus fragiles et ceux qui sont les premières victimes. L’âge est le facteur prépondérant, car 85 % des malades décédés ont plus de 70 ans. Le coronavirus tue aussi les plus jeunes, toutes les générations sont alors touchées avec éventuellement des séquelles. Contracter ce virus n’est donc pas anodin.

Vous vous rappelez sans doute de l’allocution du mois de mars 2020 qui annonçait le confinement. Nous pourrions peut-être avoir le droit à un second épisode ce soir dès 20 heures puisque les rumeurs grandissent. En effet, selon BFMTV, le président de la République aurait décidé de proposer un confinement général pour un mois. Les zones concernées par le couvre-feu ne seraient donc pas les seules à bénéficier de cette mesure drastique, car tout le pays pourrait être assigné à résidence.

Emmanuel Macron quand il va essayer d'annoncer le #reconfinement2 sans prononcer le mot "confinement" pic.twitter.com/f8zEngM4Rs — קרן (@Lenny41044634) October 28, 2020

Quels sont les scénarios envisagés par Macron ?

Ce matin, les Français au bureau ou dans les transports en commun n’évoquent qu’une seule chose : l’allocution d’Emmanuel Macron de ce soir à 20 heures. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés, mais ils sont à prendre avec des pincettes, car, pour l’instant, ce sont des spéculations. Le chef de l’État n’interviendra pas avant ce soir pour valider ou non les informations et il pourrait très bien envisager une autre technique.

Le couvre-feu pourrait être avancé au cours de la semaine à 17 ou 19 heures avec un confinement uniquement le week-end .

. Le couvre-feu pourrait être généralisé à toute la France et l’heure serait alors précoce, 17 ou 19 heures.

Le confinement pourrait concerner toute la France dès jeudi minuit pour tenter d’éradiquer l’épidémie et pour une durée de 4 semaines.

Le premier et le second scénario pourraient ne pas voir le jour puisque les mesures ne sont pas assez drastiques. Selon certaines rumeurs, Jean Castex aurait spécifié que ces tentatives n’auraient pas porté leurs fruits, car les Français respectent le couvre-feu, mais ils ont seulement décalé leur agenda. Par conséquent, au lieu de faire la fête avec les amis dès 21 heures, ils commencent beaucoup plus tôt, ce qui n’arrange pas la situation.

#Covid19 : Emmanuel Macron réfléchit à imposer un reconfinement au niveau national, mais à laisser les écoles ouvertes https://t.co/uwHZzx3pu5 — Le Monde (@lemondefr) October 28, 2020

Un confinement classique ou beaucoup plus restrictif ?

Emmanuel Macron s’exprimera sans doute depuis l’Élysée comme nous avions pu le découvrir en mars dernier. La seule certitude que nous avons, il doit s’exprimer pour faire part des mesures qui s’appliqueront en France. En ce qui concerne le couvre-feu, le confinement ou une autre méthode pour éradiquer l’épidémie, ce sont des rumeurs qui inondent la toile depuis quelques heures. Dans tous les cas, le confinement s’il est validé ne devrait pas être aussi restrictif que le premier, certains commerces seraient ouverts, les écoles ne fermeraient pas notamment pour les primaires, les collèges, voire les lycées.

Les Français pourraient tout de même se déplacer en ayant bien sûr une attestation. Comme Emmanuel Macron a pu le préciser à maintes reprises lors de ses prises de parole, la France a eu l’occasion d’apprendre. Le gouvernement connaît alors les points forts et les faiblesses de ce dispositif, c’est pour cette raison qu’il serait en mesure d’adapter plus aisément ce confinement. Bien sûr, les Français redoutaient clairement ce moment, car, pour certains, c’est un vrai calvaire, pour d’autres, c’est le plaisir de se retrouver chez soi avec ses proches. Si les entreprises continuent de fonctionner, le télétravail pourrait être recommandé, mais non imposé.

Vous avez donc rendez-vous ce soir à 20 heures sur notre site pour suivre un live sans doute très important puisque les annonces seront primordiales et fortes. À un peu plus d’un mois, les citoyens espèrent que la situation pourrait s’améliorer, car les fêtes de Noël en dépendent. Avec un tel confinement, nous espérons que les repas en famille seront possibles à la suite de ces quatre semaines. Nous aurons la réponse ce soir !