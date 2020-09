Maddy Burciaga : elle partage de nouveaux post Insta en petite tenue ! (PHOTOS)

Maddy Burciaga, un corps et une âme engagée

Maddy Burciaga, de son vrai nom Maddy Scheidler, est surtout connue pour sa participation active aux émissions de télé-réalité. Elle a notamment fait un passage remarqué sur Friends Trip (saison 2) avec Fidji Ruiz, devenue son amie proche jusqu’à ce jour. Elle est également passée dans les Anges en 2018 avec ses amours médiatisés avec Vincent Queijo.

La jeune fille, habituée d’Instagram et des poses affiche son corps sur la Toile. Sa dernière photo datant du 16 septembre affole ses 2 millions d’abonnés. La star, révélée dans la saison 4 de Qui veut épouser mon fils ? pose en dessous vert bambou minimaliste qui épouse son corps. Les réactions sont unanimes, elle est tout simplement belle. La jeune femme de 27 ans a spécialement tenu à indiquer son soutien pour la marque Loungeunderw***.

En effet, ce cliché n’est pas la première représentation de cette maison écologique. Son flux Instagram inclut pas moins de 5 images dans lesquelles la célébrité porte fièrement le logo. Avec des poses confortables, Maddy Burciaga est la parfaite égérie autoproclamée de la gamme. Cette marque met en avant le confort, la beauté, mais surtout le respect de l’environnement.

Qui de mieux pour représenter ce dernier que la jeune Maddy ? La jeune femme affiche être une femme engagée pour l’environnement. La preuve, ses publications répétées dans lesquelles elle promeut le côté durable de ses tenues. Maddy rime avec écoresponsable donc, mais pas que. Sa participation au début de l’année dans une émission montre également son intérêt pour les causes humanitaires. En effet, cette émission de TF1 regroupait 15 personnalités hommes et femmes qui devaient s’afficher sans vêtements. Ce défi visait à sensibiliser aux dépistages de cancers.

Maddy Burciaga, l’influenceuse

Si elle a débuté dans les télé-réalités, Maddy Burciaga développe sa célébrité en entrant dans la sphère des influenceurs. Habituée d’Instagram, la compagne du youtubeur de renom GMK, y affiche sa silhouette en tenues tendance. Ses collaborations avec les marques de dessous telles que Loungeunderw*** et Valege prouvent son image de référence. La jeune Française fraîchement immigrée à Dubaï, le Nirvana de tous les Français, détient également un compte YouTube. Elle y enregistre pas moins de 155 000 abonnés et plus de 6 400 000 de vue en seulement neuf mois d’activités. La célébrité y fait part de son quotidien, de ses plans, de ses habitudes sportives pour garder la ligne. Elle y partage également sa vie intime et les rebondissements de sa relation intermittente « populaire » avec l’influenceur GMK.

Véritable influenceuse et invétérée du maquillage, Maddy va même jusqu’à créer sa propre firme, Mlipcosmetics, en 2018. Née d’une idée innovante pour un gloss à LED et miroir intégrés, la maison fabrique désormais une gamme complète de cosmétiques pour lèvres, yeux et visage. En plus, infaillible dans son engagement écologique, la marque est certifiée PETA et 100 % respectueuse des droits des animaux. La jeune femme d’affaires devient alors une véritable figure de la mode, en offrant des conseils beauté dans le blog intégré au site de sa marque.

En véritable entrepreneuse, Maddy aura su miser sur son principal capital, son corps et son audace pour briller comme influenceuse, à tel point qu’un simple cliché ravive la clameur des internautes.