Maddy Burciaga (Les Anges 10) de nouveau en couple avec GMK !

Maddy s’affiche de nouveau avec GMK

Maddy, qui a participé à la dixième saison des Anges s’est remise avec GMK après une nouvelle séparation. Pour ceux qui ne le connaissent pas, GMK est un influenceur français. Il est l’héritier d’une famille libanaise monégasque très riche. Il a de nouveau réussi à conquérir le cœur de la jolie Maddy pourtant ils se sont séparés il y a quelques mois. La jeune femme de la téléréalité a posté il y a quelques jours, une photo d’elle très complice avec l’influenceur. Bien que ce cliché étrange ait surpris plusieurs internautes, Maddy a décidé de donner une nouvelle chance à leur couple. Pour ceux qui connaissent bien l’histoire des deux amoureux, il s’agit bien d’une troisième fois qu’ils essayent de recoller les morceaux.

Même si les choses n’ont pas toujours marché entre Maddy Burciaga et le jeune youtubeur, il n’en demeure pas moins que les deux jeunes gens s’aiment réellement. Maddy qui a participé à la saison 10 des Anges s’est révélé au public lors de la quatrième saison de Qui veut épouser mon fils et est devenue une célébrité de la téléréalité en France. Bien avant de se mettre ensemble, le duo a été amis pendant beaucoup d’années et c’est d’ailleurs ce qui a fait naître ce sentiment d’amour. C’est ce que la jeune dame de 27 ans avait déclaré dans l’une de ses vidéos il y a quelques mois. Elle avouait que c’était difficile de quitter du statut d’amis pour se mettre en couple.

Maddy Burciaga poste une photo qui officialise sa relation avec son ex

Au regard des précédents échecs du couple, plusieurs personnes restent dubitatives quant à une relation sérieuse et durable entre le duo Maddy et GMK. Toutefois, si on s’en tient à la dernière photo de la candidate des Anges 10 sur les réseaux sociaux, on aurait un avis différent. Certes, une simple photo ne veut forcément pas dire que les deux ex-compagnons officialisent leur relation mais on sait néanmoins que les choses peuvent changer à tout moment entre les deux. Comme l’a mentionné Metly, c’est bien sur son compte Instagram que Maddy a publié cette photo qui prête à équivoque. Il faut dire que la jeune candidate de 27 ans n’avait plus posté de photo d’elle depuis quelque temps et la voir réapparaître avec à ses côtés, son ex-amoureux semble avoir fait plaisir à sa communauté.

C’est bien au mois de juin qu’on a assisté à la rupture de ce duo. Si Maddy et GMK comptent renouer les liens, c’est plutôt une bonne nouvelle pour les fans, surtout pour ceux qui aimaient les voir ensemble. Même si la jeune femme passe l’information de manière subtile, ses followers ont bien compris le message qui se cache derrière ce cliché. Certains internautes n’ont pas manqué de noter que GMK a écrit quelques commentaires sous le post de sa dulcinée.

Maddy avait fait savoir à sa communauté en juin dernier qu’elle se séparait du célèbre influenceur mais ses fans sont surpris de la voir à nouveau avec GMK juste 2 mois après. Même si elle n’avait pas donné les raisons de cette rupture, il n’en demeure pas moins que les deux jeunes gens n’étaient plus compatibles et avaient trouvé mieux de se séparer. Tout le monde peut se faire sa petite idée à présent, en se référant à la récente publication de Maddy Burciaga. On le saura certainement dans les jours à venir si le couple veut de nouveau officialiser sa relation.