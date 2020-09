Maddy Burciaga (Les Marseillais) : en mini maillot de bain sur Instagram, ses fans ont très chauds !

Maddy Burciaga est une candidate de téléréalité, en couple (le temps de quelques instants) avec Julien Tanti rencontré dans l’émission Les Marseillais vs. Le reste du monde, avant de se faire réellement connaître pour son passage dans Les Anges de la téléréalité et sa relation médiatisée avec Vincent Queijo.

Maddy Burciaga en bikini pour le week-end de Pâques

Elle ne sera pas la première à s’être fait remarquer ce week-end pour son cliché sexy en pleine fête de Pâques. Devancée par Miley Cyrus ou Zahia Dehar, la starlette de télé-réalité n’en a que faire, et trouvé très approprié de mettre une photo d’elle en maillot sur son compte Instagram. Sans doute avait-elle chaud en ce dimanche particulièrement ensoleillé, et on peut aisément la comprendre.

Ceci dit, on ne peut pas dire que cette initiative ait déplu à ses abonnés, toujours partant lorsqu’il s’agit d’admirer les photographies dont la jolie blonde a le secret. Ainsi, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir apparaître une multitude de commentaires élogieux, tous centrés sur la jeune femme.

« Maddy, toute l’année tu as le summer body »

« Pfiou, la plus canon sans être vulgaire, en même temps c’est ta personnalité qui ne l’est pas, gros bisous à toi ma belle Maddy »

« Palala cette beauté, une meuf en or cette Maddy, change pas, vraiment tu as beaucoup de valeurs et de principes. Je te souhaite tout le bonheur avec ton homme »

Une avalanche de compliments, pas toujours des plus objectifs comme vous pouvez le constater, et digne d’un échange intellectuel de haute voltige. Dans tous les cas, si le but de Maddy Burciaga était une fois de plus de faire parler d’elle, alors le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a réussi !

Le confinement ? Maddy Burciaga semble ne pas en connaître la définition

Alors qu’un internaute parlait justement plus haut des valeurs et des principes de la jeune femme, il semblerait pourtant que Maddy Burciaga ait quelques progrès à faire pour devenir aussi irréprochable que ses fans veulent bien le dire. En effet, le concept même de confinement semble la dépasser, comme ont pu le noter certains internautes, toujours partant lorsqu’il s’agit de faire de grandes enquêtes.

Photos à l’appui, la jolie blonde et son petit ami (pourtant censé être son ex-petit ami) auraient fait un petit voyage de 1000 kilomètres, en pleine période de confinement.

Pour terminer la panoplie de la parfaite influenceuse sans scrupules, Maddy Burciaga a communiqué un code promo à ses abonnés Instagram, sobrement nommé COVID50.

Il fallait donc s’en douter, comme de nombreuses fois par le passé, la starlette de télé-réalité a été prise pour cible sur Twitter, même s’il faut bien reconnaître que sur ce coup, elle n’a clairement pas été très futée. Étant donné que cette dernière ne s’est pas excusée pour cette bourde de mauvais goût, on peut penser sans trop se tromper que les critiques lui passent au-dessus de la tête.