Les madeleines de Cyril Lignac sont incroyables, vous ne pourrez pas résister à cette recette astucieuse !

Il y a quelques jours, Cyril Lignac était aux commandes de Tous en cuisine, mais l’émission dévoilée pendant le premier confinement est désormais terminée. Elle a été remplacée sur M6 par la meilleure boulangerie, mais vous pouvez retrouver à la radio certaines chroniques. Le chef n’hésite pas à donner quelques astuces renversantes qui vous aident à préparer de bons petits plats même si vous n’êtes pas un spécialiste de la gastronomie française. Aujourd’hui, nous vous proposons de savourer les madeleines du chef du meilleur pâtissier et vous serez sous le charme de ces gourmandises.

Quelques ingrédients pour vos délicieuses madeleines

Cyril Lignac précise qu’il faut préparer quelques étapes la veille de la cuisson, c’est le secret pour avoir des madeleines réjouissantes qui devraient enthousiasmer votre palais. Bien sûr, quelques ingrédients sont intéressants à savoir 80 grammes de beurre, deux oeufs, 60 grammes de sucre ou encore une cuillère à café de lait et même 130 grammes de farine. Le chef préconise aussi l’ajout d’un sachet entier de levure chimique, vous aurez alors des madeleines bien gonflées.

24 heures avant de réaliser vos gourmandises, vous devez faire fondre le beurre et le mettre de côté pour qu’il refroidisse légèrement .

. Battez les oeufs comme si vous deviez réaliser une omelette et ajoutez immédiatement le sucre pour blanchir votre préparation.

Ajoutez délicatement le lait pour apporter du moelleux à ces madeleines et incorporez enfin la farine dans son intégralité.

Lorsque la préparation est bien homogène, vous pouvez ajouter la levure chimique et n’hésitez pas à bien mélanger avec un batteur électrique. En effet, si vous avez des grumeaux, les madeleines ne seront pas celles escomptées, d’où l’intérêt de bien mélanger tous les ingrédients dès le départ et vous pouvez même tamiser votre farine. Cette dernière sera beaucoup plus fine ou achetez directement de la farine fluide.

Elle est assez spéciale au niveau de la texture, mais vous aurez une préparation onctueuse et agréable. Vous ajoutez en dernier le beurre fondu et vous devez conserver cette pâte pendant quelques heures au réfrigérateur par exemple. L’idéal est d’attendre pratiquement 24 heures. Vous aurez alors des madeleines renversantes que vos convives pourront dévorer en quelques secondes.

Comment préparer les madeleines de Cyril Lignac ?

Si vous avez patienté 24 heures, il est judicieux de mélanger à nouveau la préparation pour qu’elle soit bien lisse et homogène. N’hésitez pas à la passer à nouveau dans votre batteur classique. Vous avez ensuite besoin des fameux moules pour les madeleines, il faut les beurrer et les fariner. Avec une poche à douille, garnissez les petits emplacements avec votre préparation et, si vous n’avez pas une douille, optez pour un sac de congélation. Vous pouvez ensuite couper le coin et remplir les moules. Il est aussi préférable de bien chauffer le four à 200 degrés pour que les madeleines puissent être saisies.

Par contre, Cyril Lignac préconise de ne pas remplir le moule jusqu’en haut, car les madeleines vont se développer. Privilégiez alors les trois quarts pour avoir de jolies gourmandises à présenter à vos convives. Si vous souhaitez les garnir avec du chocolat, glissez un petit carré dans le moule pour avoir un coeur coulant par exemple. Le chef propose de les cuire pendant 10 minutes au maximum à 200 degrés et vous devez baisser le thermostat pour atteindre 170 degrés et vous prolongez la cuisson jusqu’à ce que les madeleines soient bien colorées. Vous pouvez ensuite les sortir et patienter quelques heures avant de les déguster que ce soit au goûter ou lors du petit déjeuner.