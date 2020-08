Madonna : Instagram la censure à cause de sa théorie conspirationniste sur le COVID-19 !

De nombreuses théories du complot ont été associées à cette pandémie venant non seulement de personnes lambda mais aussi de stars mondialement connues. C’est le cas de Madonna, la reine du pop, dont la diffusion d’un post Instagram crée une grande polémique actuellement.

De quoi ressort exactement la publication de la star ? Madonna a relayé sur sa page Instagram une vidéo montrant des médecins, protestants devant la Cour Suprême des Etats-Unis. Ces derniers clamaient l’inefficacité des mesures barrières adoptées par l’Etat pour tenter de limiter la propagation de la maladie. Il s’agirait du port des masques et de l’utilisation des gels hydro alcooliques.

Selon ce groupe de médecins, le covid-19 aurait un traitement simple et efficace qu’ils auraient déjà appliqué sur plus de 300 patients qui seraient guéris. Le remède en question serait l’hydroxychloroquine. Un des visages de ce cortège est très connu aux Etats-Unis en la personne du docteur Stella Immanuel dont les affirmations scandaleuses sur certains membres du Sénat avait déjà fait la polémique.

Le point qui sème le débat dans cette publication est bien le commentaire effectué par Madonna à la suite de la vidéo. En gros, la star montre qu’elle est entièrement d’accord avec la position de ces médecins. Elle affirme en plus qu’elle aurait contracté le virus quelques mois auparavant et qu’elle aurait été guérie par le docteur Stella et par l’hydroxychloroquine.

Madonna affirme que ce remède a été « trouvé, prouvé et disponible depuis des mois ». La star reproche ouvertement aux membres du gouvernement de fermer les yeux ou plutôt les oreilles sur ces révélations pour la seule raison qu’ils s’enrichissent énormément grâce à la recherche dans ce sens.

Le fait d’avoir publié cette vidéo n’aurait peut-être pas été si grave si l’information n’avait pas été fausse. En effet, de nombreux pays ont désapprouvé l’utilisation de ce remède pour soigner le Covid-19. Des tests effectués auraient prouvé que l’hydroxychloroquine ne guérirait pas la maladie. La seule recommandation effectuée dans ce sens est de laisser les professionnels de la santé s’occuper du traitement et cela quand la maladie est confirmée.

15 millions d’abonnés. Voici le nombre de personnes (et plus encore) que la star laisse dans le doute. Les fans de la pop star sont très perturbés et choqués. Plusieurs auraient déjà manifestés leur mécontentement en reprochant à leur icône de mettre en danger la vie de la population et de ne pas prendre assez au sérieux une situation aussi grave que celle du coronavirus. Au nombre des personnes ayant réagit dans ce sens se trouvent d’autres personnalités comme Annie Lennox qui préférerait croire que le compte de sa consœur a été piraté.

