Madonna : son anniversaire déjanté en Jamaïque pour ses 62 ans a choqué ses fans !

Un événement spécial que l’interprète de « Vogue » a fêté aux côtés de son jeune amoureux, Ahlamalik Williams, de sa fille et de nombreux amis….au Jamaïque. Une occasion pour la chanteuse de goûter aux spécialités locales.

Même sexagénaire, Madonna profite toujours à fond de la vie

Coronavirus ou pas, Madonna a bien eu l’intention de fêter son anniversaire comme il se doit ! D’autant plus qu’on n’a pas 62 ans tous les jours ! Et pour la reine de la pop, c’était une journée placée sous le signe de l’extravagance. Alors qu’on se pensait habituée du caractère bien trempé de la chanteuse, celle-ci nous a prouvé qu’on pouvait se tromper et qu’il n’y a pas d’âge pour se refaire une jeunesse.

Comme le prouve plusieurs photos partagées par la chanteuse sur son compte Instagram, elle a bien profité de cette journée unique. Un diaporama daté du lundi 17 août la montre d’ailleurs prendre la pose avec sa fille Lourdes, twerker avec son petit ami de 26 ans, utiliser les transports en commun, faire une orgie de fruits et…se rouler beaucoup de joints ! La chanteuse s’est effectivement affichées avec un plateau rempli de marijuana ou encore tenant un cocktail fluorescent.

Même blessée, Madonna fait la fête !

Madonna porte effectivement une béquille depuis qu’elle s’est blessée au genou lors de sa tournée Madame X. Néanmoins, n’allez pas penser que cette vilaine blessure a enlevé de la joie de vivre à la chanteuse. Loin de là. Madonna a bien prouvé que ce n’était pas la fin du monde en défilant avec sa prothèse métallique dans les rues de Londres ou encore en manifestant en faveur du mouvement Black Lives Matter.

Alors que Madonna a partagé plusieurs photos d’elles lors de son anniversaire, elle en avait fait une dans laquelle elle affichait une moue boudeuse, avec pour légende, « Resting Birthday Bitch Face ». Beaucoup de stars et de mannequins arborent cette moue sur les réseaux sociaux. Rien d’étonnant alors à ce que la chanteuse ait obtenu de nombreux messages lui souhaitant un bon anniversaire dans les commentaires.

Madonna obtient des éloges…mais aussi des critiques !

Néanmoins, au milieu de tous ces joyeux vœux, certains abonnés ont attiré l’attention sur le fait que Madonna avait visiblement abusé de la chirurgie esthétique. Un commentaire affichait carrément « Ton visage Madonna, qu’est-ce que tu as fait à ton visage ? ». D’autres internautes y sont allés franco en demandant à la chanteuse de libérer son visage. Certains internautes ont enchaîné en écrivant « ton lifting donne l’impression que tu es morte à l’intérieur » ou encore « tes yeux font peur » ou « tu ne te ressembles plus du tout ».

Des critiques sur son physique, Madonna en a entendu de toutes sortes mais elle n’a jamais laissé aucune d’elle l’atteindre, ou du moins, elle n’en donnait pas l’impression. Par exemple, il y eut une fois où elle publia une photo d’elle en sous-vêtements et qui a indigné certains de ses abonnés, lui disant sans plus de cérémonie que « tu es dégoûtante », « ça suffit grand-mère », « Madonna toujours en manque d’attention ». A ces critiques acerbes, Madonna avait répondu sans détour que :

Ma garde-robe actuelle…Et pour ceux d’entre vous qui se sentent offensés d’une quelconque manière par cette photo, sachez que je suis diplômée de l’université J’en ai rien à foutre. Merci d’être venus à ma cérémonie de remise des diplômes ! Classe de 2020.

Néanmoins, si Madonna avait la réplique facile concernant sa façon de s’habiller, pas sûr qu’elle sache quoi répondre à ces critiques qui l’accusent d’avoir abusé du bistouri.