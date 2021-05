Maeva Ghennam censurée sur les réseaux sociaux, elle balance tout en direct

Il ne se passe clairement pas une seule journée sans que l’on apprenne un nouveau scandale en ce qui concerne Maeva Ghennam ou d’autres candidates de la téléréalité. En effet, on a pu découvrir récemment des révélations fracassantes qui font vraiment froid dans le dos, et personne ne serait en mesure de dire si Maeva Ghennam est impliquée ou non dans ces histoires assez sordides, c’est le moins que l’on puisse dire.

Téléréalité : des candidates payées plus cher pour avoir des relations intimes…

C’est un nouveau coup de théâtre que l’on a pu entendre ces derniers jours à la télévision, et malheureusement les rumeurs ne vont pas bon train. Tout le monde se souvient encore des déclarations assez folles de Nehuda qui avait pris la parole au sujet des émissions de téléréalité. Elle avait pu dire haut et fort qu’elle avait eu connaissance de circulation de drogue et d’alcool dans les émissions de téléréalité.

Des propos qui n’ont malheureusement pas pu être vérifiés, mais qui font tous froid dans le dos, comme on a pu l’entendre de sa part sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, mais également sur les réseaux sociaux par la suite. Cette intervention était toutefois sans compter sur une interview assez choquante d’un ancien membre de la production d’une grande émission de téléréalité.

Ce dernier ne s’est pas privé pour témoigner anonymement sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna. Sans forcément évoquer Maeva Ghennam ou une autre candidate de téléréalité, il a pu avouer que certaines candidates des émissions de téléréalité auraient très bien pu être payées un peu plus que les autres pour pouvoir avoir des relations intimes.

Bien que pour le moment, personne n’ait pu affirmer ces propos, ils sont choquants s’ils sont bien réels, et on imagine par ailleurs que les conséquences pourraient être alors vraiment dramatiques pour les personnes concernées.

Maeva Ghennam : une attitude qui ne plait pas du tout sur les réseaux sociaux

Alors que la jeune femme partage son quotidien avec l’ensemble de ses fans sur les réseaux sociaux, personne n’aurait pu imaginer que Maeva Ghennam allait pouvoir être censurée. Il faut dire que la jeune femme n’hésite pas à dire haut et fort tout ce qu’elle pense. Malheureusement, pour certains internautes et fans de Maeva Ghennam, cette dernière est allée beaucoup trop loin.

Comme on a pu le voir sur le réseau social Instagram, Maeva Ghennam a pu déclarer qu’un de ses messages avait été purement et simplement « supprimé » de la plateforme, sans toutefois utiliser le mot de censure. Alors que la jeune femme est assez bienveillante, les internautes n’ont pas du tout compris le geste d’Instagram qui a pu supprimer le message.

En revanche, Maeva Ghennam en a profité pour diffuser un nouveau message et informer ses fans de la suppression de son ancien poste. Si certains d’entre eux se sont complètement offusqués de l’attitude du réseau social Instagram, d’autres souhaitent savoir exactement ce qui a pu se passer pour Maeva Ghennam, qui est restée assez mystérieuse dans son message.

En effet, on imagine que Maeva Ghennam a voulu prendre toutes les précautions possibles pour que le réseau social Instagram ne décide pas purement et simplement de supprimer son compte définitivement.