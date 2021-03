Maeva Ghennam : coup de théâtre, elle présente des excuses, car tout serait faux !

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Marc Blata apparaissait en vidéo notamment pour discuter avec Cyril Hanouna concernant cette affaire de sorcellerie. Depuis, cette dernière envahit le web et toutes les réactions ciblent Carla Moreau. Cette dernière aurait alors fait appel à une voyante pour tenter de nuire à des personnes de la télé-réalité. Un coup de théâtre a toutefois eu lieu notamment sur SnapChat et c’est Maeva Ghennam qui a pris la parole. Alors qu’elle était anéantie par cette affaire, elle a révélé en pleurs que tout était faux.

Pourquoi une telle réaction de la part de Maeva Ghennam ?

Les internautes ont pu suivre cette affaire puisque les réactions ont été nombreuses. Entre les vidéos, les tweets ou encore les messages sur Instagram, les critiques ont pu rythmer le web pendant quelques jours. Même Cyril Hanouna a décidé de traiter ce sujet ce lundi soir sur le plateau de TPMP notamment en invitant Marc Blata, qui avait partagé les fameuses notes qui avaient tendance à cibler Carla Moreau. Toutefois, plusieurs rumeurs se propagent, car cette dernière aurait pu être une victime.

Maeva elle me bute comment elle s’excuse après avoir détruit sa meilleure amie en bande organisée 😭😭😭😭😭 #CarlaMoreau #carlamaeva #maevaghennam #SoutienCarlaMoreau pic.twitter.com/FQkX6kCRJM — 29 Juin ☀️ (@SophiDuNl) March 1, 2021

Il est important de noter que Carla Moreau n’a pas pris la parole concernant cette affaire, mais Maeva Ghennam a décidé de partager une autre réaction .

. Sur son compte SnapChat, la jeune femme se dévoile en pleurs en affirmant qu’elle connaît désormais toute la vérité et qu’elle ne peut pas parler.

Maeva Ghennam a souhaité présenter des excuses à Carla Moreau, elle a notamment eu l’occasion de conserver avec cette dernière au téléphone.

La jeune femme précise qu’elle vient de comprendre des choses et « tout ça est faux ». Elle affirme dans cette vidéo qu’elle a eu très peur de perdre sa meilleure amie et elle a finalement honte d’avoir sans doute réagi de cette manière. Maeva Ghennam affirme que « l’histoire, elle est trop compliquée. Tout est faux. Pardon et je t’aime Carla ».

Il est difficile de comprendre cette affaire puisqu’elle prend des tournures assez spécifiques. Marc Blata sur le plateau de TPMP montrait qu’il avait d’autres contenus et qu’il connaissait aussi le fin mot de l’histoire, mais qu’il ne pouvait apparemment pas en parler.

Quelle est cette histoire de sorcellerie ?

Il est finalement difficile de suivre puisque les internautes ne peuvent pas avoir toutes les informations concernant cette affaire. Carla Moreau a-t-elle été arnaquée par une voyante ? Est-elle vraiment présente dans ces vidéos ? Les faits de sorcellerie sont-ils réels ? Pourquoi Maeva Ghennam réagit-elle de cette manière ? Ce sont donc de nombreuses questions qui sont au rendez-vous et il ne semble pas pour l’instant envisageable d’avoir des réponses. Dans tous les cas, le message partagé par Star Mag qui reprend les propos de la jeune femme est explicite.

Tout serait donc faux, mais d’où viennent ces vidéos ? Il faudra peut-être patienter pour en apprendre un peu plus sur le sujet, mais l’affaire rythme les réseaux sociaux depuis quelques jours.

En effet, les messages ainsi que les vidéos présentées sur le web ont largement été partagés par les internautes. Ces derniers étaient aussi présents notamment sur Twitter pour évoquer cette affaire. Il est aussi difficile de savoir ce qui est faux ou vrai, est-ce un canular ? L’affaire est-elle finalement beaucoup plus complexe ? Carla Moreau a-t-elle été arnaquée par une voyante comme certains peuvent le penser ? Nous aurons peut-être la réponse à toutes ces questions.