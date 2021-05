Maeva Ghennam : des envies de vomir chez les internautes en voyant cette photo de la jeune femme

Alors que sa dernière émission vient tout juste de se terminer, il se trouve que l’on a encore pu entendre parler d’un scandale qui est assez incroyable en ce qui concerne Maeva Ghennam. En effet, on savait d’ores et déjà que la jeune femme n’avait vraiment pas froid aux yeux. Mais en voyant le tout dernier cliché qu’elle a eu l’occasion de diffuser sur les réseaux sociaux, certains internautes ont été assez surpris et même très dégoûtés de voir Maeva Ghennam de la sorte.

Maeva Ghennam frappe très fort avec sa nouvelle photo

Ils ne s’attendaient tout simplement pas à la voir avec un détail aussi terrifiant. Il faut bien avouer que la jeune femme a pour habitude de diffuser des photos d’elle dans des petites tenues, et en voyant le dernier cliché qu’elle a diffusé, personne n’aurait pu penser qu’elle allait pouvoir susciter autant de controverses.

A l’heure où chaque détail de photo est analysé de la part des internautes, on ne pensait pas que certains allaient pouvoir découvrir un détail aussi incroyable en ce qui concerne Maeva Ghennam. Certains de ses fans ont tout simplement été dégoûtés de voir Maeva Ghennam de la sorte, et on peut même dire très clairement que cela pourrait lui faire perdre un nombre considérable de fans sur les réseaux sociaux.

Maeva Ghennam dans la tourmente, elle fait une très grosse erreur sur son dernier cliché

C’est encore une fois dans le cadre d’un très gros scandale qu’on a pu voir la star de la téléréalité française Maeva Ghennam. En effet, alors que la jeune femme fait actuellement un très gros carton dans la toute dernière émission où elle apparaît, il semblerait qu’elle ait décidé de frapper très fort avec une photo qui est assez incroyable sur les réseaux sociaux, c’est le moins que l’on puisse dire. Toutefois, il y a un tout petit détail qui a vraiment fait peur aux internautes. Ces derniers ne pensaient pas pouvoir être aussi choqués de la part de la jeune femme qui fait pourtant très attention à son apparence.

En effet, sur le cliché que l’on a pu voir en exclusivité sur son compte Instagram, la jeune femme apparaît avec un bouquet de fleurs qui laisse place à toutes les hypothèses possibles et imaginables concernant sa relation. En revanche, bon nombre d’internautes lui ont conseillé de couper sa photo en la rognant, pour pouvoir masquer ses pieds…

Maeva Ghennam dégoûte les internautes, ce détail qui pourrait nuire à son image

Personne n’aurait pu imaginer que Maeva Ghennam allait pouvoir se trouver dans une posture aussi délicate, c’est le moins que l’on puisse dire. On a en effet pu la voir en train de porter des chaussures qui ont été jugées comme « immondes » par certains internautes

Dans les commentaires, même les plus grands fans de Maeva Ghennam n’ont clairement pas été très tendres avec elle. De quoi pouvoir la faire changer d’avis en ce qui concerne ses prochaines tenues : elle pourrait très bien prendre prochainement une nouvelle décision radicale et diffuser un nouveau cliché similaire où elle pourrait très bien masquer ses pieds, à moins qu’elle ne décide complètement de changer de tenue pour ne plus effrayer ses fans.