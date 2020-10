Maeva Ghennam : elle dévoile son postérieur dans un bain !

Depuis 2017, Maeva Ghennam serait devenue l’une des candidates les plus appréciées de l’émission Les Marseillais. Ayant été en couple avec plusieurs autres candidats de la téléréalité française dont le plus récent est Allan Guedj, Maeva ne loupe pas une occasion pour faire parler d’elle.

Maeva Ghennam affiche son postérieur sur Instagram

Contrairement à ce que certains peuvent penser, Maeva Ghennam est une habituée de ce type de photo et c’est également l’une des raisons pour lesquelles elle serait très suivie sur la toile. Elle partage régulièrement quelques clichés de son magnifique corps avec ses fans qui en sont toujours ravis. Tout comme elle sait dire ce qu’elle pense quand il le faut, la jeune femme s’affiche également quand elle veut car montrer certaines parties de son corps n’est pas un tabou pour elle. Généralement connue pour avoir subi quelques opérations de la chirurgie esthétique, elle semble être fière de son nouveau corps et n’hésite pas à l’afficher quand elle en a envie. Généralement critiquée sur la toile, la jeune candidate des Marseillais de 23 ans semble ne pas prêter attention aux remarques des internautes. Suivie par plus de 2,6 millions d’abonnés sur son compte Instagram, l’ancienne amie d’Alix assume fièrement ses choix qu’elle est toujours prête à défendre.

Ses fans ont particulièrement été servi par un cliché d’elle sans vêtements. On l’aperçoit allonger dans une baignoire alors qu’elle était en train de prendre son bain. Elle tient entre ses mains un téléphone en train de prendre visiblement un selfie, les internautes n’ont pas manqué de remarquer que la candidate avait dévoilé son derrière face à l’objectif de la caméra de son appareil. Une photo comme elle le souhaitait certainement, n’a laissé personne indifférent. Même si certains s’amusent à lui dire de faire preuve de beaucoup plus de pudeur dans ses publications, la jeune femme préfère se concentrer sur les commentaires de ceux qui font les éloges de son corps de rêve.

Maeva Ghennam, une habituée des photos sexy sur les réseaux sociaux

Contrairement à certaines de ses collègues de la téléréalité comme Kim Glow, la chirurgie esthétique a plutôt produit des résultats plus positifs chez l’ex-compagne de Greg Yega et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle publie régulièrement les clichés de sa belle silhouette dont elle en est fière. Ainsi, elle peut se photographier sur tous les angles. Très ambitieuse, d’autant plus qu’elle sait choisir ses priorités, Maeva est actuellement concentrée sur son projet de beauté et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle ne perdra pas son temps à répondre aux critiques de certains internautes. Elle a récemment procédé au lancement de sa marque de produits cosmétiques. Cette photo serait également un indice de sa satisfaction vis-à-vis de la réalisation de son projet qui représentait sans doute, son plus grand rêve.

Tous les abonnés de la page Instagram de Maeva Ghennam savent désormais à quoi s’attendre. Heureuse d’afficher les résultats de ses opérations de la chirurgie esthétique, elle poste des photos dévoilant certaines parties intimes de son corps comme ce fut le cas il y a quelques mois. En effet, la candidate des Marseillais avait publié un cliché d’elle en bikini avec son postérieur en gros plan. Elle se trouvait dans une piscine et était sexy que jamais dans son maillot de bain blanc. Visiblement, celle qui avait été victime d’un cambriolage le 14 mai dernier trouve particulièrement du plaisir à partager des photos d’elle sexy avec ses fans sur Instagram. Sa récente publication n’est donc pas une surprise pour certains car cela serait devenu une habitude pour la copine de Carla Moreau. Elle ne compte pas s’arrêter car les internautes auront droit à d’autres photos dans les prochains jours.