Maeva Ghennam : elle ouvre une nouvelle page sentimentale avec son nouveau copain et le dévoile enfin !

Après avoir clos l’épisode de sa vie amoureuse passée, elle montre enfin son nouveau chéri.

Maeva ferme finalement la page Greg Yega

La saison de la télé-réalité les « Marseillais aux Caraïbes » a vu former un couple à sa fin. Il s’agit de Maeva Ghennam et Greg Yega. Les deux amoureux ont quitté l’émission main dans la main. Cependant, ce bonheur n’a été que de courte durée. Chacun d’eux a dû reprendre sa vie en main après leur séparation. Greg lui n’a pas perdu trop de temps avant de se remettre en couple. En ce qui concerne Maeva, l’attente a été plus longue avant qu’elle ne dévoile son homme.

Par ailleurs, la rupture entre Greg et Maeva s’est fait sentir dans la saison suivante de l’émission. En effet, pendant les « Marseillais vs le Reste du Monde », les choses se sont empirées. Greg serait à la base de l’élimination de son ex Maeva Ghennam. Juste après ces évènements, les deux jeunes se sont remis en couple. Une bonne nouvelle pour les deux ex amants.

L’ombre de la relation Greg-Maeva plane toujours

La rupture de Greg Yega et de Maeva Ghennam n’a pas été acceptée de tous. Pendant un long moment, les fans auraient aimé une réconciliation, mais hélas ! Greg lui s’est mis en couple avec une belle demoiselle qu’il a découvert lors de l’émission « Love Island ». Angèle, la nouvelle petite amie, participait à l’émission lorsqu’ils se sont rencontrés. Actuellement, les deux tourtereaux vivent une histoire d’amour digne d’un conte de fée. A cet effet, certains internautes essayent d’impliquer Maeva à la nouvelle relation de Greg.

Maeva Ghennam se retrouve fréquemment identifier sous des publications ou commentaires. Ses publications ont rapport avec la nouvelle relation que mène son ex petit ami. Ces faits ont le chic d’énerver la Marseillaise. Elle ne s’est pas fait prier avant de répliquer. Elle voudrait que les internautes arrêtent de l’identifier sur « tous les trucs » de son ex. pour elle, un petit ami devient son ex parce qu’elle n’éprouve plus aucun sentiment pour lui. Une affirmation qui est très explicite pour tous les internautes. « Sinon j’aurais tout fait pour qu’on reste ensemble » déclara Maeva.

Un nouvel amoureux pour Maeva !

La participante de l’émission les « Marseillais » a été claire sur un sujet. Elle a affirmé à tous qu’elle refaisait sa vie. Une chose tout à fait vraie puisqu’elle est de nouveau en couple. Ceci explique la raison pour laquelle elle évitait qu’on la mêle à la vie amoureuse de Greg. Maeva s’est donc trouvée un bel étalon qu’elle s’efforce de ne pas dévoiler. Elle publie de nombreuses photos dans lesquelles elle montre un jeune homme sans dévoiler son visage. Elle maintient ainsi le mystère autour de sa nouvelle relation amoureuse.

Sa dernière publication montre un jeune homme dont seul un œil est à découvert. On peut lire sur la photo « à moi ». Elle ajoute l’emoji de cœur violet à son écrit. Cette publication apporte la preuve de la nouvelle relation de Maeva. Mais ce qui reste à découvrir est l’identité de l’élu de la maniaque de la chirurgie esthétique. Tout ce suspens attise la curiosité des internautes et des fans de l’émission. Maeva Ghennam ne montre que des indices afin de faire languir tous ceux qui ont les yeux sur elle. Cependant, les spéculations vont bon train. Selon certains internautes, ce jeune homme pourrait être personne d’autre que son ex. Alors là, ce sera une affaire à suivre de très près !