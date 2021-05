Maeva Ghennam fait grimper la température avec une photo exclusive de son anniversaire

C’est encore un vrai coup de tonnerre que l’on a pu entendre en ce qui concerne Maeva Ghennam, la star de télé-réalité dont on ne cesse de parler en ce moment. En effet, la jeune femme a décidé une fois de plus de frapper un gros coup sur la table en dévoilant de nouvelles photos exclusives que personne ne s’attendait à voir sur les réseaux sociaux. Il faut bien avouer que dernièrement, la jeune star de la télé-réalité a pu prouver à tous ses fans qu’elle avait une toute autre facette et que l’on ne pouvait pas seulement compter sur elle pour diffuser des photos beaucoup trop osées où elle apparaît dans des maillots de bain beaucoup trop courts pour elle.

Pour preuve, les photos qui ont été partagées avec sa maman ces dernières semaines ont pu faire un très gros carton sur les réseaux sociaux. Les fans de Maeva Ghennam se sont tous empressés de liker le cliché incroyable où l’on pouvait voir la jeune femme avec sa mère. Un moment de grâce comme on a rarement pu le voir pour des stars de la télé-réalité qui sont parfois plutôt connues pour ne pas être très proches de leur famille.

Mais en ce qui concerne Maeva Ghennam, c’est tout le contraire, et c’est une véritable complicité que l’on a pu découvrir avec sa mère récemment. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer voir les deux femmes partager autant de moments ensemble. Les internautes ne se sont pas gênés pour commenter et poser des questions sur la complicité naissante des deux femmes.

Toutefois, ces derniers jours, on a pu voir à nouveau Maeva Ghennam dans une nouvelle posture assez incroyable avec un cliché vraiment sulfureux.

Maeva Ghennam partage un cliché scandaleux, les fans sont sous le choc

C’est une image qui risque de faire beaucoup de bruit en ce qui concerne Maeva Ghennam. En effet, elle est apparue ces derniers jours dans une posture très étonnante que personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde. On a pu la découvrir en effet porter une tenue assez déroutante, avec une paire de chaussures qui la visiblement pas du tout plu aux fans de la première heure.

Ces derniers se sont alors empressés de venir commenter la photo pour lui demander de réitérer ses chaussures ou de les couper de son cliché la prochaine fois. Il faut bien avouer que visuellement, le résultat n’est pas vraiment à la hauteur et Maeva Ghennam nous a habitués à beaucoup mieux. Est-ce la raison pour laquelle la star de la télé-réalité a décidé contre toute attente de diffuser un nouveau cliché incroyable quelques jours après sur les réseaux sociaux ? Rien n’en est moins sûr…

Maeva Ghennam partage un cliché très mystérieux sur les réseaux sociaux

Pour les fans de Maeva Ghennam, on peut dire que c’est une photo vraiment choquante qui a pu être diffusée ces derniers heures. En effet, personne n’aurait pu penser que l’on allait pouvoir voir Maeva Ghennam de la sorte.

Avec un nouveau cliché qui est encore une fois très controversé en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, on peut dire que Maeva Ghennam a réussi à frapper très fort pour fêter son nouvel anniversaire, c’est le moins que l’on puisse dire !