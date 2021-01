Maeva Ghennam : grosse chaleur sur les réseaux sociaux, elle met le feu aux réseaux sociaux et les internautes n’en reviennent pas !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que quel que soit la saison, Maeva Ghennam n’a vraiment pas froid aux yeux et ose tout ! Alors que l’on pensait que depuis son arrivée à Dubaï la star de télé-réalité allait faire tout son possible pour ne pas se montrer en petite tenue, les internautes ont été très surpris de voir la jeune femme porter de la lingerie fine sur les réseaux sociaux.

Mais cela n’est vraiment pas pour déplaire à ses nombreux fans qui en demandent encore : ils ne s’attendaient vraiment pas à ce que la jeune femme fasse autant de malheur sur Instagram, et comme on a pu le voir dans les différents commentaires de sa publication, ce n’est pas prêt de s’arrêter, bien au contraire !

Maeva Ghennam : elle est dans la tourmente depuis le début de l’année !

Depuis le début de l’année, Maeva Ghennam enchaîne en effet les polémiques et ne cesse de faire parler d’elle, avec parfois d’autres stars de la télé-réalité qui sont impliquées comme par exemple Nabilla et Thomas Vergara, avec qui elle semble avoir fêté le réveillon du 31 décembre. D’ailleurs la jeune femme a échappé de peu à la crise sanitaire du coronavirus et aurait très bien être elle aussi contaminée !

Mais heureusement pour elle, cela ne semble pas être le cas et aujourd’hui tout semble aller pour le mieux pour Maeva Ghennam. En revanche, sur les réseaux sociaux, ses plus grands détracteurs s’en donnent à cœur joie et n’hésitent pas à la critiquer dès qu’ils en ont l’occasion. En effet, Maeva Ghennam n’a pas perdu de sa force et montre à qui veut l’entendre qu’elle a un grand caractère.

Pour ses plus grands fans qui apprécient voir la jeune femme pousser de vrais coups de gueule quand cela est nécessaire, c’est un vrai modèle à suivre ! Il faut dire que la jeune femme n’hésite pas à dire haut et fort ce qu’elle pense et à être très provocante quand elle l’a décidé.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si elle a reçu un rappel à l’ordre des autorités de Dubaï à cause de ses tenues beaucoup trop courtes. Il n’en fallait pas plus à la jeune femme pour montrer qu’elle faisait comme bon lui semble !

Maeva Ghennam se montre en petite tenue sur les réseaux sociaux, les internautes deviennent fous !

C’est encore une fois sur Instagram, son réseau social fétiche, que Maeva Ghennam a décidé de mettre le feu ! En effet, la jeune femme n’hésite pas à dévoiler son corps à sa communauté avec ses formes très généreuses. Sur le cliché qu’elle a posté, on peut la voir porter des dessous qui lui vont à ravir…

Avec un regard très malicieux qu’elle lance sur le côté de la photo, on se demande qui pourrait bien la rejoindre dans les minutes qui ont suivi, mais on imagine que l’action a dû être au rendez-vous pour la jeune femme qui a fait un malheur dans les plus grandes émissions de télé-réalité. Du côté de ses fans, c’est un vrai engouement autour d’elle, et si certains d’entre eux pensaient qu’elle n’allait plus diffuser sur les réseaux sociaux de photographies en petite tenue, et bien le moins que l’on puisse dire c’est que c’est vraiment raté !