Maeva Ghennam impressionne avec sa nouvelle coupe de cheveux, elle a nécessité 11 heures de travail

Personne n’aurait pu imaginer une seule seconde que Maeva Ghennam fasse autant parler d’elle au sujet de sa coupe de cheveux. En effet, depuis le début que l’on peut la voir sur les réseaux sociaux et dans les médias avec des histoires toutes plus dingues les unes que les autres, personne n’aurait pu croire par le passé que la jeune femme aurait pu prendre une décision aussi importante et impactante dans toute sa vie. On avait déjà pu la voir récemment dans un autre cliché assez fou avec sa sœur, et cela avait pu diviser les internautes d’une façon assez remarquable.

En effet, dans des messages assez énigmatiques, Maeva Ghennam n’avait pas hésité une seule seconde à dire haut et fort qu’elle avait pu prendre une décision vraiment radicale, et cela n’a pas toujours faire plaisir aux internautes qui ont vivement réagi à ce sujet. Il faut dire que Maeva Ghennam n’est jamais loin des différents scandales, et cela peut parfois lui porter préjudice.

Il y a déjà quelques jours, tout le monde se souvient d’une vidéo assez dingue où Maeva Ghennam a pu faire des déclarations assez impressionnantes pendant son anniversaire, alors que quelques jours plus tôt, on avait pu la voir voilée, laissant croire pour certains internautes qu’elle avait pu décider de se convertir à l’islam. Par la suite, c’est contre toute attente que Maeva Ghennam a tout simplement décidé de s’excuser pour la situation assez particulière dans laquelle elle s’est mise, mais surtout dans l’embarras qu’elle a pu causer sur les réseaux sociaux…

Maeva Ghennam prend une décision radicale et se fait une nouvelle coupe de cheveux

Alors que de plus en plus de françaises et de français ont pu récemment décidé de se rendre à nouveau chez le coiffeur depuis leur réouverture, personne n’aurait pu imaginer que Maeva Ghennam allait pouvoir prendre une décision aussi importante dans toute sa vie. En effet, si par le passé, Maeva Ghennam a pu changer de couleur de cheveux, on avait jamais vu une telle coupe de cheveux chez la jeune femme qui n’a clairement pas froid aux yeux comme on a pu le voir encore.

Dans la toute dernière photo que Maeva Ghennam a pu diffuser en exclusivité, il se trouve qu’elle a pu avoir l’occasion de frapper très fort, et cela va faire beaucoup de bruit pendant très longtemps. En effet, comme elle a pu le révéler sur les réseaux sociaux, sa coupe de cheveux aura nécessité plus d’une dizaine d’heures de travail. Un choix radical que la jeune femme a pu faire contre toute attente et qui risque de faire beaucoup de bruit. En revanche, cela n’a pas du tout plu à certains de ses fans…

Maeva Ghennam dans la tourmente, sa coupe de cheveux fait sensation

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que la jeune femme a pu diffuser un nouveau cliché assez incroyable, c’est le moins que l’on puisse dire. Avec des cheveux aussi longs, on se doutait en effet que cela avait pu prendre autant de temps.

En revanche, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que cela allait pouvoir prendre plus de 10 heures de travail ! En effet, comme on a pu le voir, même si les cheveux de la jeune femme sont très longs, sa coupe est clairement loin d’être originale !