Maeva Ghennam inquiète ses fans : l’état de ses chiens semble se détériorer !

C’est encore une fois la grande star de la télé-réalité Maeva Ghennam qui est au cœur d’une grave polémique que l’on a pu découvrir ces dernières heures. En effet, cela faisait un long moment que personne n’avait pu avoir de nouvelles de la part de Maeva Ghennam, et on peut clairement dire que les dernières images que nous avons pu avoir font vraiment froid dans le dos. En effet, alors que la jeune candidate de télé-réalité a habitué ses fans avec des photos complètement dingues où elle apparaît parfois dans des tenues très courtes ou même en lingerie, on a pu voir une nouvelle photo très différente que personne n’aurait pu imaginer voir ces derniers jours.

Alors que la jeune femme est encore une fois dans la tourmente suite à ces dernières déclarations depuis son anniversaire, on ne s’attendait pas à ce que Maeva Ghennam fasse de nouveau parler d’elle de la sorte, avec un scandale animalier comme on a pu le découvrir. C’est sur les réseaux sociaux que la nouvelle est tombée, et on peut vraiment dire que cela a pu provoquer une certaine colère de la part de certains internautes qui n’en attendaient pas tant de la part de Maeva Ghennam !

Maeva Ghennam dans la tourmente, de graves accusations qui la concernent

Alors que de plus en plus de fans estiment que la jeune femme n’a plus de place dans les émissions de télé-réalité où on a pu la voir encore récemment, il en faut beaucoup plus pour pouvoir impressionner Maeva Ghennam, c’est le moins que l’on puisse dire ! En effet, certains internautes ont pu être assez provocateurs sur les réseaux sociaux, et cela n’a pas forcément plu à la jeune femme qui a pu réagir à sa façon !

Quand elle est accusée de toutes parts, Maeva Ghennam a sa propre idée pour pouvoir réagir sans aller trop loin : elle en profite pour diffuser de nouveaux clichés complètement dingues pour prendre de court les internautes qui pensaient que la jeune femme allait arrêter de se montrer de la sorte. Tout le monde se souvient encore de son arrivée à Dubaï : elle avait même été arrêtée contre toute attente à cause de ses tenues qui étaient beaucoup trop provocantes pour les autorités locales. Mais si la jeune candidate de télé-réalité est dans la tourmente, c’est pour un tout autre sujet sur lequel personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer à ce jour.

Maeva Ghennam inquiète ses fans après une photo de son chien diffusée

Il y a déjà quelques mois de cela, tous les plus grands fans de Maeva Ghennam avaient été complètement sous le choc en découvrant une autre photo du petit chien de la jeune femme. Semblant être dans une situation vraiment catastrophique, certains d’entre eux n’avaient pas hésité déjà à l’époque a signalé l’état du chien qui semblait vraiment catastrophique ! Mais la situation ne semble pas s’être arrangée depuis, comme en témoigne la dernière photo de Maeva Ghennam qui est vraiment très inquiétante.

Bien que pour le moment, les associations de défense des animaux n’aient pas encore pu réagir, cela pourrait bientôt arriver et mettre la jeune femme dans une situation assez catastrophique si tout cela se confirme. En effet, les téléspectateurs n’apprécient pas les gestes qui peuvent être déplacés, spécialement envers les chiens et les chats.