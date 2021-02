Maeva Ghennam : elle met le feu aux réseaux sociaux avec ses formes bombées et un nouveau look très original pour l’été prochain !

Cela n’aura échappé à personne : Maeva Ghennam est sur le point de franchir un nouveau cap et elle a de plus en plus d’abonnés sur les réseaux sociaux ! En effet, comme on peut le voir depuis maintenant plusieurs semaines, la jeune femme semble complètement determinée à faire parler d’elle et diffuse des clichés qui sont toujours de plus en plus choquants, comme en témoigne le dernier cliché qu’elle a pu diffuser.

En effet, on ne s’attendait pas à ce que la jeune femme que l’on a pu voir dans des émissions de télé-réalité fasse autant parler d’elle cette année, alors qu’il y a quelques mois il semble qu’elle ait décidé de ne plus se devetir étant tout juste arrivée à Dubaï !

Maeva Ghennam : son nouveau look choque complètement les internautes, découvrez la nouvelle sensation qui devrait arriver dans les prochains mois !

C’est une très grande nouvelle pour les plus grands fans de mode et de Maeva Ghennam : il semblerait que cette dernière vienne de lancer une toute nouvelle tendance pour l’été prochain, et le moins que l’on puisse dire c’est que celle-ci devrait faire un très gros carton si l’on en croit le nombre de likes que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux.

En effet, personne ne pouvait être en mesure de s’attendre à ce que la jeune femme fasse autant de bruit et nous avons toutes et tous été assez surpris en découvrant que Maeva Ghennam avait encore frappé très fort sur Instagram. Il faut dire que celle-ci n’hésite jamais à se dévoiler avec ses formes très généreuses, avec des tenues parfois beaucoup trop courtes.

Ce n’est sans doute pas un hasard si dès son arrivée sur le territoire à Dubaï, Maeva Ghennam aurait pu se faire arrêter par les autorités locales pour ses tenues beaucoup trop choquantes dans la rue. En effet, le moins que l’on puisse dire c’est que les lois sont parfois très permissives contrairement en France où certains jugent que même les tenues les plus folles sont acceptées. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas sur que le nouveau look de Maeva Ghennam soit accepté dans les rues de sa ville, car même certains internautes ont été plutôt choqués !

Maeva Ghennam a diffusé un cliché magnifique avec des baskets Nike et un petit maillot de bain qui la met en avant !

Le dernier cliché que Maeva Ghennam a diffusé sur le réseau social Instagram risque de faire parler de lui pendant encore très longtemps ! En effet, on a pu découvrir la jeune en train de porter un maillot de bain deux pièces qui la met bien en avant, mais ce n’est pas tout !

Elle porte en effet des baskets de la marque Nike qui sont assez mythiques : un modèle proche de lui porté pendant des années par le célèbre basketteur Michael Jordan. Il n’en a d’ailleurs pas fallu plus à tous les plus grands fans de baskets et de sneakers pour s’empresser de liker la photo !

En effet, les baskets qu’elle porte sont assez rares et coûtent dans certains cas plusieurs centaines d’euros pour des modèles très rares que l’on peut trouver sur le web. Dans certains cas, il faut même les réserver à l’avance pour espérer les avoir !