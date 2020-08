Maeva Ghennam (Les Marseillais) : arrêtée en plein milieu de la rue, elle traite la police de « malades » !

En quelques petites années, Maeva Ghennam est devenue une valeur sûre de la télé-réalité. A chacune de ses apparitions, la chaîne W9 sait qu’elle peut faire le buzz. Il faut dire que la jeune femme affiche un sacré caractère et que son histoire d’amour contrariée avec Greg a passionné les internautes (bien qu’ils sont désormais un brin lassés).

Alors qu’elle a été éliminée de l’émission Les Marseillais vs Le reste du monde, Maeva se trouve désormais à Marseille et a eu la mauvaise surprise de se faire arrêter par la police alors qu’elle conduisant sans son permis sur elle. Elle a raconté son histoire aux internautes sur Snapchat.

Maeva Ghennam arrêtée sans son permis de conduire

La jeune femme a été arrêtée au mauvais moment puisqu’elle conduisait sans son permis de conduire, ce qui est formellement interdit. Elle assure cependant qu’il s’agissait d’un contrôle aléatoire puisqu’elle dit n’avoir commis aucune infraction. Pour autant, du fait de l’absence de son permis de conduire, elle sera restée trente minutes avec les policiers, qui en ont profité pour fouiller le véhicule d’après les photos qu’elle a mis sur Snapchat (on les voit ouvrir le capot).

» Les amours je vous jure, c’est trop. Je suis restée bloquée avec la police pendant une demi-heure. Ils ont ouverts ma voiture, mes portes, ils ont vérifié des trucs. C’est la première fois que je me fais contrôler comme ça « .

La jeune candidate explique qu’elle avait déjà subit un contrôle de police par le passé, mais que cette fois-ci elle était en tort : » La première fois, c’était à Monaco. J’avais pris un sens interdit, mais j’ai pas fait des trucs pour. En plus j’avais pas mon permis sur moi, quelle galère ! Ils m’ont rendu fou « .

Maeva Ghennam a eu honte de se faire arrêter

Ce que Maeva regrette, c’est qu’elle a été arrêté au milieu de la route et que de nombreuses personnes l’ont reconnu. De ce fait, elle explique avoir eu honte de passer pour une déliquante.

« En plus c’était au milieu de la route. J’étais au milieu de la passerelle. Les gens passaient et me filmaient, ils criaient ‘Maeva, Maeva’. J’avais honte. On aurait dit que j’étais une délinquante. Et pour rien, j’avais fait d’infraction, rien. C’est des malades « .

La jeune femme affiche un air assez remonté contre les forces de l’ordre, elle qui assure n’avoir rien fait de mal pour mériter cette arrestation. Mais la police est dans son droit de procéder à des contrôles aléatoires et il n’est pas forcément nécessaire de commettre une infraction pour subir un contrôle de routine.

Maeva sera à la rentrée dans Les Marseillais vs Le reste du monde

Si les fans de Maeva se plaisent à suivre ses stories sur les réseaux sociaux, ils seront surtout heureux de la retrouver à la rentrée sur W9 dans Les Marseillais vs Le reste du monde. C’est a priori à partir du 7 septembre que sera diffusée l’émission culte de la télé-réalité, et les premières fuites annoncent une saison tout bonnement explosive.

On apprenait que Maeva avait été écartée de la cérémonie d’ouverture le jour même, la production craignant qu’elle ne se dispute violemment avec Greg et que cela gâche l’arrivée des candidats. Finalement, dès son entrée, elle connaîtra un gros clash face à son ancien amoureux, elle qui l’accuse de s’être mis en couple dans la villa (tout comme elle) dans le seul but de la rendre jalouse.

Cette saison marquera le retour de plusieurs candidats à la télé-réalité, à commencer par Jessica Thivenin et Thibault Garcia, mais également Mélanie Da Cruz (de retour après plus de 4 ans d’absence), Ricardo et Nehuda, le couple explosif des Anges 8.

On a hâte de découvrir cette nouvelle saison et avoir le fin mot de l’histoire concernant la fin de l’amitié entre Carla et Manon, et les nombreuses disputes qui ont éclaté tout au long des jours de tournage. W9 espère poursuivre sa belle lancée, elle qui bat des records d’audience à chaque nouvelle émission grâce aux buzz savamment orchestrés par les candidats.