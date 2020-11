Maeva Ghennam (Les Marseillais) : elle poste une photo très osée « Elle aurait trop écarté ses jambes » !

Tout récemment, elle a posté une photo d’elle qui crée polémique !

Maeva Ghennam est certainement l’une des candidates les plus célèbres des émissions de téléréalité. On ne peut donc pas parler des Marseillais vs le reste du monde sans que son nom ne soit cité. Même si ses apparitions sont très remarquées sur les petits écrans, la jeune femme sait également comment faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, quitte à se faire rembarrer par les internautes. On dirait bien qu’elle est habituée à être au cœur des polémiques et qu’elle y prend même du plaisir puisque la dernière photo qu’elle a postée a fait réagir ses fans. Nombreux parmi ces derniers n’ont pas été tendres avec elle et l’ont recadré avec des mots cinglants…

La photo qui fait le buzz sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 4 Nov. 2020 à 7 :20 PST



Maeva Ghennam sait comment animer les réseaux sociaux. Elle se met en avant d’une manière qu’on connait bien aux influenceuses et aux stars d’Instagram : des poses sur des clichés aguicheurs dans des vêtements les plus affriolants ! À chaque fois, cela fait toujours son effet. Maeva Ghennam excelle particulièrement dans ce domaine et c’est avec des photos d’elle presque sans vêtements qu’elle embrase la toile.

La jeune femme n’est pas du genre à avoir froid aux yeux et son caractère tranchant n’est que le signe qu’elle ne fait pas la langue de bois. Si elle assume le fait qu’elle a déjà eu recours à la chirurgie esthétique, elle prend également du plaisir pour en montrer les résultats. Cependant, la jeune femme semble être allée trop loin cette fois-ci avec la photo qu’elle a partagée avec ses 2,6 millions d’abonnés.

Sur la photo de la star des réseaux sociaux, elle était à genoux sur un lit, habillée de dessous en dentelle de couleur verte qui laissait découvrir son buste et toutes ses formes. En voyant cette photo, on réalise qu’il n’y a que très peu de place à l’imagination. Le détail qui lui a valu les critiques de ses abonnés est le fait qu’elle aurait « trop écarté » les jambes sur la photo. Les internautes n’ont pas manqué de la réprimander avec des propos très sévères.

Précédemment des critiques pour les mêmes motifs

Avec cette dernière publication, on se demande si la jeune femme ne fait pas exprès de poster ce genre de photo. Pour bon nombre de ses fans, elle fait ses publications en étant bien consciente qu’elle se ferait écharper. Cependant, cela ne la décourage pas puisqu’elle avait déjà été la cible de commentaires véhéments quelques mois plus tôt pour les mêmes raisons.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam) le 2 Nov. 2020 à 9 :27 PST

On se souvient que le 14 juin dernier, Maeva Ghennam avait partagé sur Instagram, un cliché presque identique à celui qui fait le buzz actuellement. Les seules différences sur les deux photos sont la couleur de la lingerie et le fait qu’elle était assise. La dernière fois, elle arborait une lingerie du même genre sauf qu’elle était de couleur rouge.

Peut-être est-ce pour elle une manie de garder ses jambes écartées sur ses photos. Comme avec sa dernière photo, les internautes ne l’ont pas raté. Ils l’ont fustigé dans les commentaires et leurs propos étaient assez durs. Apparemment, pour Maeva Ghennam, le plus important, c’est qu’on parle d’elle sur les réseaux sociaux.