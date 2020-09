Maeva Ghennam (Les Marseillais) : sans aucun complexe, elle s’affiche en petite tenue sur Instagram !

Maeva Ghennam est l’une des célébrités les plus en vogue actuellement en France. Elle a su captiver des milliers de fans par sa personnalité mais aussi sa beauté. Étant candidate de la dernière saison de l’émission les marseillais, Maeva Ghennam est une femme qui n’hésite pas à montrer ses atouts physiques. Une démonstration qu’elle a faite par de nombreux clichés et cela a toujours eu l’effet escompté.

Une Maeva Ghennam jamais complexée

Ayant fait la preuve de son fort caractère dans l’émission « Les Marseillais », Maeva Ghennam frappe fort également hors de l’écran. Sa page Instagram compte des milliers d’abonnés et cela à juste titre car, avouons-le, elle a de quoi leur faire tourner la tête. Il faut croire que la célébrité française sait comment attirer ses fans. Son plus grand atout est son physique bien sculpté. Le corps bien taillé de la jeune femme est une arme dont elle se sert efficacement. Elle le dévoile subtilement sur des photos tout simplement sensationnelles.

Maeva Ghennam n’a aucun problème à dévoiler son corps. Même si elle a eu recours à la chirurgie esthétique, elle reste confiante. Une confiance qui, bien évidemment, est vraiment payante. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux et chacune de ses apparitions font pleuvoir une tonne de mentions « J’aime » et des commentaires positifs dans la majorité. Par ailleurs, elle a pu voler le cœur de Greg Yega avec son physique aux courbes parfaites.

Une photo en vêtements qui continue de faire jazzer

Maeva Ghennam a toujours eu le chic d’impressionner ses fans. Elle poste des photos très aguichantes d’elle et ça attire du monde. La dernière photo de la star la montre en petite tenue. En effet, Maeva Ghennam a posté un cliché sur lequel elle mettait en valeur tout son potentiel physique. On peut l’apercevoir assise dans un vêtement de couleur rouge. La posture de la candidate de l’émission phare de W9, est très attirante. Elle a les jambes légèrement écartées laissant entrevoir toutes les parties cachées de son corps.

La photo a eu plus de 300.000 mentions « j’aime » avec un peu plus de 5.000 commentaires. Si pour la plupart des commentaires, la star est appréciée, aimée et même adulée, dans d’autres elle est attaquée. On remarque d’abord que la pose est contestée dans certains commentaires. Pour certains internautes, c’était la pose de trop. Mais pour d’autres fans, c’est l’audace dont a fait preuve Maeva sur cette photo qu’ils n’ont pas aimé. Un troisième camp s’attaque à l’utilisation de la chirurgie esthétique. Il est également question du manque de pudeur de la star.

Et pourtant ce n’était pas sa première fois…

La photo postée par Maeva Ghennam démontre à quel point, elle se sent à l’aise avec son corps. Un corps qu’elle avait voulu retoucher au niveau du buste. Mais elle s’en était abstenue car son chirurgien lui avait dit qu’elle aurait une grosse cicatrice comme séquelle. La dernière photo de la célébrité a été l’objet de controverse entre les internautes et les fans de Maeva Ghennam. Cependant ce n’était pas sa première photo en dessous.

Déjà en 2019, Maeva Ghennam avait frappé la toile avec une photo d’elle comme ceci. Il ne faut pas attendre longtemps pour qu’elle refasse de nouveau parler d’elle. En Mars 2020, elle s’affichait sur la toile avec son stock de pâtes et son caniche. Un mois plus tard, elle refait le show en se dévoilant dans un dessous noir et transparent… sacrée Maeva !