Maeva Ghennam pose avec un bikini beaucoup trop petit, ses fans sont très excités sur les réseaux sociaux

Bien que certains français n’aient pas pu partir en vacances depuis parfois très longtemps, il se trouve que certaines grandes personnalités françaises comme Maeva Ghennam n’hésitent pas une seule seconde à diffuser des clichés où elle apparaît dans des tenues très suggestives pour le plus grand bonheur des internautes qui ne font qu’en redemander. Il faut avouer que cela à de quoi faire plaisir aux fans : certains ne la suivent presque que pour son physique qui est assez ravageur, c’est le moins que l’on puisse dire !

Depuis sa participation aux dernières émissions de télé-réalité où on a pu la découvrir, on peut voir que Maeva Ghennam s’est vraiment lâchée et cela passe avant tout par des vêtements qui sont de plus en plus courts, même si pour les autorités du pays cela ne passe pas ! A son arrivée à Dubaï, elle a en effet été rappelée à l’ordre car elle portait des vêtements beaucoup trop courts.

Maeva Ghennam fait grimper la température avec sa nouvelle photo qui met le feu sur Instagram

Vous allez pouvoir encore voyager avec Maeva Ghennam sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir avec son dernier cliché qui ne fait quant à lui que grimper le compteur de likes ! Il faut dire que la jeune femme sait parfaitement comment s’y prendre quand elle veut faire tout son possible pour exciter les internautes.

Alors que les français vivent encore dans des températures qui sont parfois assez froides ou un peu trop venteuses, Maeva Ghennam peut quant à elle profiter d’être à Dubaï pour pouvoir être un peu plus tranquille.

Mais si certains internautes auraient bien aimé la rejoindre, il se trouve que la jeune femme ne fait que semer le doute ! Avec les températures qui sont de plus en plus chaudes, il est difficile pour la jeune femme de résister à la tentation de porter un beau bikini…

Maeva Ghennam porte un maillot de bain trop petit pour elle, les fans lui font remarquer sur les réseaux sociaux

C’est un nouvel effet de bord des réseaux sociaux que Maeva Ghennam ne pensait pas revivre aujourd’hui. Il se trouve en effet que Maeva Ghennam a diffusé un magnifique cliché où on peut la voir avec un bikini très petit qui n’a pas manqué de faire réagir les internautes.

Sur la photo, on peut la voir en train de se caresser les cheveux, et étant de face on peut voir tout son corps sublime dont raffole les internautes. En effet, ils ne se lassent pas de la voir déambuler parfois dans des tenues parfois très provocantes pour certains.

Il faut dire que Maeva Ghennam ne se gêne pas pour faire tout ce que bon lui semble, même si cela ne plait pas toujours à certains. Alors que d’autres ne veulent plus entendre parler de la jeune femme depuis qu’elle partage son quotidien dans la ville de Dubaï, il se trouve que d’autres ne se lassent pas de voir sa nouvelle vie, où elle profite bien du soleil et de ses amis.