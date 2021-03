Maeva Ghennam caresse ses formes très généreuses sur les réseaux sociaux et rend dingue les internautes…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune star de la télé-réalité Maeva Ghennam n’a vraiment pas froid aux yeux et elle l’a encore prouvé une nouvelle fois pour le plus grand bonheur de ses fans. En effet, ses plus grands fans ne se lassent pas de la voir se déhancher sans cesse dans des tenues toujours plus dingues.

D’ailleurs, il semblerait même que lorsque Maeva Ghennam partage des clichés très osés sur les réseaux sociaux, son compteur de likes s’affole comme on peut le voir avec le nombre impressionnants sur Instagram, mais également dans les commentaires où les fans annoncent clairement ne pas se lasser des photos de la jeune femme.

Mais cette fois-ci, on peut dire que Maeva Ghennam est allée très loin et cela pourrait même lui causer des ennuis avec certaines autorités ! En effet, étant désormais résidente à Dubaï, les tenues trop courtes ne sont pas tolérées et elle en a d’ailleurs fait les frais récemment.

On peut d’ailleurs constater que de plus en plus de grandes stars de la télévision sont venus s’installer sur place et ne se lassent pas des conditions de vie qui semblent bien plus agréables pendant la crise sanitaire du coronavirus.

On a notamment pu voir Maeva Ghennam en compagnie d’autres jeunes femme comme notamment Nabilla dans une soirée complètement dingue lors du 31 décembre dernier. Les internautes ne s’en sont d’ailleurs toujours pas remis et ont adoré voir ces personnalités françaises enfin réunies.

En revanche, personne ne s’attendait à ce que Maeva Ghennam mette à nouveau le feu aux réseaux sociaux ces dernières heures avec une photo aussi osée.

Maeva Ghennam ose tout avec sa tenue très choquante : elle pose sa main sur ses formes généreuses

Alors que la crise sanitaire du coronavirus bat son plein, Maeva Ghennam a encore une fois voulu prouver qu’elle n’avait vraiment peur de rien sur les réseaux sociaux, avec une photo assez choquante que personne ne s’attendait à voir. En effet, il semblerait que la jeune femme soit belle et bien décidée à se montrer toujours aussi belle que jamais.

Par le passé, on avait déjà pu la voir dans des vidéos et des photos où elle apparaissait également dans des tenues assez incroyables. Certains internautes ne se sont notamment toujours pas remis du cliché où Maeva Ghennam apparaissait dans un petit maillot de bain 2 pièces avec une paire de chaussures Nike à faire rêver les plus grands fans de sneakers !

Maeva Ghennam se fait attaquer sur les réseaux sociaux en mentionnant Dieu : c’est un péché pour certains internautes

En diffusant une telle photo sur les réseaux sociaux, Maeva Ghennam ne s’attendait sans doute pas à se faire autant d’ennemis ! En effet, en mentionnant sur sa photo que “Dieu est grand”, elle s’est attiré la foudre de certains pratiquants qui y ont vu une attaque directe et très personnelle les concernant.

Certains ne se sont même pas privés pour lui dire qu’elle ne devrait pas “mêler” Dieu avec ses “péchés”. Voilà de quoi lancer à nouveau le débat sur les religions sur les réseaux sociaux, et cela risque de lancer de longues tirades dans les jours à venir avec Maeva Ghennam qui devrait dire ce qu’elle pense comme à son habitude !