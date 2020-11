Maeva Ghennam violemment agressée, elle est traumatisée et en veut aux policiers !

Les candidats de télé-réalité sont de véritables personnalités publiques qui ne cachent pas grand chose aux internautes. Ils aiment en effet leur partager leur quotidien et filment souvent leur maison, voire leur quartier. Malheureusement, cela rend la tâche plus facile à certaines personnes malveillantes qui cherchent à s’en prendre à elles et qui se servent de leurs propres réseaux sociaux pour être tenues au courant de l’évolution de la journée. Pour rappel, c’est après un cambriolage violent et traumatisant que Jazz et Laurent ont décidé de partir vivre à Dubaï, lançant une mode dans le milieu de la télé-réalité. Mais Maeva Ghennam est fidèle à Marseille, et c’est devant chez elle qu’elle a été agressée avec une certaine violence.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Maeva Ghennam se fait dépouiller devant chez elle

Bien que l’information tournait déjà sur les réseaux sociaux, c’est La Provence qui a apporté le plus de détails. D’après nos confrères, Maeva Ghennam s’est faite agressée devant chez elle, alors qu’elle se dirigeait vers sa voiture. L’individu en question lui aurait subtilisé son téléphone et la montre Rolex qu’elle portait au poignet. Le quotidien régional explique qu’un enquête serait actuellement en cours à la division sud. De son côté, Maeva est totalement absente des réseaux sociaux depuis deux jours. Ses fans sont inquiets puisqu’ils ne sont pas habitués à la voir ainsi disparaître de la sorte. Son agent et amie Magali Berdah a donné des nouvelles rassurantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Maeva va bien physiquement

Magali Berdah a tenu a rassuré ses fans en expliquant que la jeune femme se trouvait actuellement « en lieu sûr« . « Physiquement, elle va bien » a-t-elle révélé. De quoi rassurer ses fans qui étaient inquiets concernant son état de santé. Je vous confirme qu’elle a été agressée, hier soir, par des individus devant chez elle, à l’arme blanche. Donc autant vous dire que psychologiquement elle est vraiment traumatisée. Pour le moment, elle ne peut pas s’exprimer« . Son absence des réseaux sociaux vient donc du fait qu’elle se sent encore trop mal vis-à-vis de cette agression, et on peut très bien comprendre qu’elle souhaite prendre du recul. Magali Berdah connait bien son amie qu’elle considère comme une « guerrière » qui se relèvera très vite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maeva Ghennam (@maevaa.ghennam)

Maeva Ghennam en veut aux policiers

Magali Berdah ne s’arrête pas là et explique également pourquoi Maeva est sous le choc : « Là elle est encore sous le choc, mais ce que je peux vous dire déjà c’est que ce qui l’a beaucoup affectée, c’est de voir la manière dont les informations sur son agressions ont été divulguées. Nous, ses proches, on l’a su sur les réseaux sociaux parce que ça vient de sources policières. Elle s’est sentie doublement agressée parce que la source a un peu dit tout et n’importe quoi. C’est son intimité, il faut la respecter ».

L’information aurait donc tourné sur les réseaux sociaux car un policier (ou une personne travaillant dans le commissariat) n’a pas su garder le secret et tenir sa langue. On imagine en effet que Maeva aurait sans doute préféré dévoiler cette information à ses fans et ne pas la voir circuler sur les réseaux sociaux sans son consentement. Pas effrayée par les procédures, Magali Berdah a indiqué ceci : A ce niveau là, des procédures vont être entamée. On a la meilleure avocate de France pour l’aider« .

Maeva Ghennam devait prochainement s’envoler pour Dubaï pour débuter le tournage de la nouvelle saison des Marseillais. Mais avec l’épidémie de la covid-19, on apprenait que tout était compromis. Les candidats seraient actuellement dans le flou et ignoreraient encore s’ils pourront prochainement s’envoler à l’autre bout du monde pour cette nouvelle saison. W9 a dans les cartons la prochaine saison des Princes et Princesses de l’Amour mais ne veut certainement pas se passer de son poids lourds télévisuel pour l’année 2021. Affaire à suivre, donc.