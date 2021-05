Maeva Ghennam violemment critiquée après sa photo « naturelle », les internautes sont furieux contre elle

Personne n’aurait pu imaginer que Maeva Ghennam refasse parler d’elle aussi tôt dans les médias, notamment depuis que l’on a pu entendre cette histoire complètement dingue en ce qui concerne son anniversaire. En effet, il y a quelques jours à peine, Maeva Ghennam se permettait de fêter son anniversaire assez incroyable avec quelques amis, dont des têtes bien connues de la téléréalité.

Mais alors que la jeune femme est très reconnue pour être franche et pour dire haut et fort ce qu’elle pense, personne n’aurait pu imaginer que Maeva Ghennam diffuse une nouvelle photo de la sorte. En effet, on se souvient déjà du scandale assez incroyable que son anniversaire a pu provoquer ces derniers jours, et cela avait même déjà été le cas l’an dernier. Alors que la jeune femme a pu se montrer voilée juste avant son anniversaire, et notamment pour la fin du ramadan, certains fans n’ont pas du tout apprécié de voir Maeva Ghennam de la sorte.

En effet, il se trouve que la candidate de téléréalité a voulu par le passer faire parler d’elle en diffusant des clichés assez incroyables, mais les excès n’étaient jamais allé aussi loin, c’est le moins que l’on puisse dire. Les fans n’ont pas compris pourquoi Maeva Ghennam s’est montrée voilée : on a pu la voir en effet quelques jours plus tard en train de faire la fête et boire de l’alcool, ce qui est interdit par l’islam. Sur les réseaux sociaux, les nouvelles sont allé très vite, et même si nous n’avons pas encore le fin mot de l’histoire, on devrait pouvoir tout découvrir bientôt ce qu’il a pu se passer.

Maeva Ghennam commente les conflits actuels et se fait lyncher

Tout comme Nabilla et d’autres stars de la télévision française, il se trouve que Maeva Ghennam a décidé de prendre position en ce qui concerne les conflits internationaux du moment. Toutefois personne ne se douterait qu’elle allait pouvoir donner des propos aussi scande lux. Pour une bonne partie de ses fans, on peut même dire que c’est une très grosse opération qui est en cours. Alors que des millions de français peuvent circuler librement, quel que soit l’endroit que vous préférez, vous allez pouvoir aujourd’hui vous rendre dans les restaurants.

Bien que, comme on a pu le voir dans les médias, certains s’en sont déjà donné a coeur joie, pour d’autres, c’est la douche froide : ils vont devoir attendre que leur restaurant préféré ouvre ses portes à nouveau. Et dans le conflit international qui a demarré il y a tout juste quelques jours, Maeva Ghennam a été très choquante comme on a pu le voir…

Maeva Ghennam au coeur d’un scandale, sa photo n’est pas « naturelle »

Alors que la jeune femme a déclaré diffuser une photo naturelle, les internautes sont devenus complètement dingues.

Ils n’ont pas hésité à dire haut et fort que la jeune femme n’état pas du tout naturelle, de quoi attirer l’attention des autres qui voudraient lui prendre sa place, alors que Maeva Ghennam est au meilleur de sa forme. Pour autant, la jeune femme a préféré ne pas réagir fâce à ces attaques toutes plus dingues les unes que les autres.