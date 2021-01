Magali Berdah a eu très peur, elle a été victime d’un accident sur l’autoroute avec son chéri

L’année commence assez mal pour Magali Berdah, qui a donc été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur l’autoroute. Elle a tout de même accepté de partager quelques détails concernant cette situation qui aurait pu être dramatique. Comme elle le précise, Stéphane Teboul ne roulait pas très vite sur cette autoroute et cela a sans doute été un choix judicieux puisque la situation aurait été plus grave dans d’autres circonstances. N’oubliez pas que la vitesse peut être mortelle sur les autoroutes et les routes en général.

Que s’est-il passé pour Magali Berdah ?

Vous connaissez bien sûr Magali Berdah puisqu’elle est chroniqueuse dans l’émission TPMP aux côtés de Cyril Hanouna, mais elle aide également les adeptes de la télé-réalité. Elle leur propose ses services pour qu’ils puissent commencer une carrière en tant qu’influenceurs. Ces derniers générèrent de la visibilité pour les marques et, en échange, ils obtiennent de l’argent. Elle collabore notamment avec Nabilla Vergara comme elle avait pu le confier lorsque la jeune femme avait participé à une émission sur Amazon.

Magali Berdah était donc avec Stéphane Teboul lorsqu’ils allaient chercher les enfants .

. Son compagnon était au volant, mais il ne roulait pas vite, mais la route avait tendance à glisser à cause des récentes pluies.

La jeune femme estime qu’elle ne comprend pas ce qui a pu se produire alors qu’elle avait la voiture de son cousin.

Elle donne toutefois des nouvelles positives puisque le couple va bien même si un mal de tête est au rendez-vous pour la jeune femme.

Son compagnon a des douleurs dans le dos alors qu’ils ont « un peu tapé sur le côté ».

Bien sûr, Magali Berdah n’arrive pas à dormir puisqu’ils ont eu très peur lors de cet accident de voiture. Ils ont tout de même passé l’après-midi à l’hôpital pour réaliser des examens sans doute et les conséquences ne sont pas très graves apparemment. Elle précise que la voiture a réalisé quelques tours, mais pas des tonneaux. Magali Berdah a clairement cru que son heure était arrivée sur cette autoroute alors qu’elle découvrait les autres voitures à l’envers de la leur.

Magali Berdah souhaite avertir les internautes

Au vu de la peur qu’elle a pu ressentir lors de cet accident de voiture, elle a décidé de prévenir les internautes notamment pour leur demander d’être attentifs sur la route que ce soit avec une faible ou une grande vitesse. Elle demande à tous de bien faire attention notamment en utilisant la ceinture de sécurité. Pour Magali Berdah, il faut impérativement rouler doucement et ce dispositif de sécurité est indispensable. Elle estime que cela a pu leur sauver la vie et leur intérêt est souvent minimisé. Pour la chroniqueuse de TPMP, la voiture a la capacité de partir toute seule et le conducteur perd le contrôle en l’espace de quelques secondes sans, forcément, comprendre ce qui se passe.

Pour Magali Berdah, la vie « peut basculer en un rien de temps », d’où l’intérêt d’être très vigilant. Il faut savoir que les routes glissantes sont désastreuses surtout avec la vitesse et si vous n’avez pas les bons pneus. Ces derniers doivent être conçus pour l’hiver, cela permet à la gomme de bien adhérer au sol et de résister à des températures qui sont inférieures à 7 degrés. Si vous n’avez pas encore permuté vos pneus d’été, il est judicieux de prendre au plus vite un rendez-vous chez le garagiste. Comme le dit Magali Berdah, la voiture glisse très rapidement, mais elle n’explique pas les raisons de cet accident. Parfois, le véhicule dérape sur une chaussée glissante.