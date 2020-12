Magali Berdah chroniqueuse de TPMP est victime de menaces de mort suite à un post d’Hugo Clément !

Ça chauffe depuis quelques jours entre Magali Berdah et Hugo Clément. Tout serait parti d’une visite au zoo du célèbre couple Julien Tanti et Manon de l’émission de téléréalité Les Marseillais.

Magali Berdah menacée de mort, elle envoie une mise en demeure à Hugo Clément

Le journaliste de 31 ans qui se présente comme un fervent défenseur de la cause animal n’a pas hésité à accuser Manon et Julien Tanti de maltraitance animale. De son côté, Magali Berdah, qui est l’agent du jeune couple s’est exprimée à propos et les choses auraient pris une autre tournure. Après avoir fait une publication sur les réseaux sociaux où il accuse la responsable de Shauna Events d’avoir soutenu l’action de Julien et Manon, Magali Berdah aurait fait l’objet de menaces de mort sur la toile par certains internautes et aurait décidé d’amener l’affaire devant la justice.

Le compagnon d’Alexandra Rosenfeld ne cache pas sa sensibilité pour les animaux. Il publie régulièrement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser ses fans sur les droits des animaux et s’est montré ferme ce dimanche vis-à-vis des candidats des Marseillais. Ce dernier a dénoncé une visite du zoo par le couple Manon et Julien Tanti ce 25 octobre. Il a estimé que ces derniers avaient maltraité les animaux lorsqu’il déclare « Quand deux candidats de téléréalité suivis par plus de 6 millions de personnes se filment en story en train de promener un singe en laisse, de caresser un crocodile attaché dont la gueule est maintenue fermée par du gros scotch (WTF ?), de ‘jouer’ avec un bébé tigre en cage ». Déterminé à démontrer à quel point il était outragé par cet acte, il n’a pas manqué d’interpeller Magali Berdah, la responsable de l’agence Shauna Events et agent du célèbre couple et cela aurait entrainé des menaces de mort à son endroit.

L’origine des tensions entre Magali Berdah et Hugo Clément

Invitée de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna ce lundi 26 octobre, Kelly Vedovelli s’est exprimée sur cette affaire et aurait fait des révélations étonnantes. En effet, la DJ de 30 ans a fait savoir sur le plateau de C8 que le reporter et auteur du livre Comment j’ai arrêté de manger les animaux avait reçu une mise en demeure déposée par Magali Berdah alors que celle-ci subit des harcèlements depuis que le journaliste aurait fait sa publication. La femme d’affaires et chroniqueuse de 38 ans accuse Hugo Clément de l’avoir mêlé à cette histoire d’autant plus qu’elle serait devenue la cible des attaques sur les réseaux sociaux.

De son côté, celui qui s’illustre comme le défenseur de la cause animale a rendu public, la lettre qu’il aurait reçue de l’avocate de l’agence Shauna Events. Il est demandé au compagnon d’Alexandra Rosenfeld de publier un démenti au sujet de Magali Berdah d’autant plus qu’elle n’est pas directement responsable de ce que Hugo Clément dénonce. Toutefois, le journaliste semble décidé et ne se laisse pas faire lorsqu’il riposte « Ils tentent de m’intimider mais ça ne marchera pas ».

Il faut préciser que le zoo Al Bugaish à Dubaï où Julien Tanti et Manon Marsault ont emmené leurs enfants pour une petite balade en famille ce dimanche, offre la possibilité aux touristes d’y promener les animaux en laisse. Visiblement heureux de ces moments, les candidats de la téléréalité n’ont pas manqué de partager ces instants de leur weekend avec les abonnés de leur page Instagram. Ayant aperçu ces photos, l’ancien journaliste de la Dépêche du Midi s’est indigné sur la toile tout en interpellant la directrice de Shauna Events. Cette dernière avait fini par répondre le lendemain prenant la défense de ces candidats tout en affirmant qu’ils sont libres d’aller au zoo.