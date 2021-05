Magali Berdah critiquée notamment pour sa vie à Dubaï, les internautes se lâchent

Lorsque la vie des influenceurs est évoquée notamment à Dubaï, les langues ne cessent de se délier et les critiques pleuvent. En effet, certains internautes n’hésitent pas à pointer du doigt le choix de ces adeptes de la téléréalité qui partent de la France pour profiter apparemment de la sécurité de Dubaï. D’autres sont par contre convaincus qu’il s’agit d’un exil pour ne pas payer des impôts en France. Dans tous les cas, Magali Berdah a été la cible de certaines critiques comme Star Mag peut le préciser dans son article.

Magali Berdah se dévoile dans une émission sur les influenceurs

Les placements de produits sur les réseaux comme Instagram et SnapChat peuvent rapporter un petit pactole qu’il ne faut pas négliger. La mère de famille âgée de 39 ans a décidé il y a quelques années d’encadrer ces candidats de téléréalité afin de les aider à gagner leur vie en décrochant des partenariats très sympathiques.

🤣🤣🤣 Les "influenceurs" ça ne marche qu'avec les gens influençables, des gens incapables de penser par eux même… Des moutons en fait 🤷🏻‍♂️

Des gens sans âme, uniquement motivé par la notoriété pour satisfaire leur égo surdimensionné, et l'appât du gain… — Glenn Niels (@glenn_niels) May 1, 2021

Toutefois, les produits proposés par les influenceurs sont parfois critiqués puisque certaines marques misent sur le dropshipping .

. Certaines références moins onéreuses sont aussi disponibles sur AliExpress alors que les tarifs sont parfois exorbitants lorsque vous suivez les bons plans des influenceurs.

Magali Berdah s’exprime donc dans cette émission basée sur la vie de rêve menée à Dubaï.

Nous apprenons que l’agente des candidats est logée dans une résidence privée et tout le monde semble profiter du même style de maison. Toutefois, elle se retrouve à 5 minutes du centre de cette ville très prisée dans les Émirats arabes. Toutefois, elle n’a pas souhaité avoir une telle vie à Paris à cause des cambriolages. C’est souvent la sécurité qui est mise en avant par rapport à Dubaï et c’est un motif de déménagement puisque la France n’apporterait pas cette notion.

De ce fait, Magali Berdah n’a pas peur, elle peut vivre tranquillement avec les fenêtres et les portes ouvertes sans avoir la crainte d’être inquiétée. Le programme peut donc être sympathique en apparence, mais les internautes ont pu se déchaîner en multipliant les critiques.

Ils me dégoûtent tellement ces gens là. Ca gagne plein de fric en France mais ne veut pas payer d impôts. Dans ce cas la ne venez pas vous faire soigner en France. Mca devrait être interdit ça — lyly (@Lala06Lyly) May 1, 2021

Les internautes évoquent l’exil fiscal

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ne prennent pas en compte le motif de la sécurité, ils se basent plutôt sur l’exil fiscal. Ils estiment que des influenceurs quittent la France pour ne pas payer des impôts alors qu’ils peuvent travailler sur le sol français dans le cadre des émissions de téléréalité. Les retours ne sont pas forcément positifs, mais ce n’est pas la première fois que Magali Berdah est critiquée.

De plus, les influenceurs sont taclés depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux à cause de certains bons plans qui seraient moins sympathiques que certains peuvent le penser.