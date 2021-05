Magasins ouverts le 8 mai : notre liste définitive des magasins ouverts pendant le jour ferié !

Pour les français qui attendaient de 2021 une année pleine de jours feriés, c’est une grosse catastrophe : personne ne s’attendait à ce que l’on soit dans une situation aussi catastrophique en ce qui concerne le nombre de jours non travaillés pendant cette année. Toutefois, avec le confinement et le couvre-feu, certains se disent qu’ils n’auraient pas pu en profiter, et par conséquent ils préfèrent que cela tombe sur cette année sur une autre.

Mais en revanche, pour les commerçants et les restaurateurs, on peut dire que c’est vraiment la douche froide. Certains comptaient justement profiter des jours feriés de 2021 pour pouvoir booster leur chiffre d’affaires. Malheureusement, cela ne pourra pas être le cas, et ils vont devoir prendre leur mal en patience. De plus, avec malheureusement un jour ferié comme le 8 mai qui tombe un samedi, c’est vraiment une nouvelle qui est assez terrible.

Nous avons donc établi rien que pour vous une liste claire et précise des magasins ouverts et fermés aujourd’hui !

Quels sont les magasins ouverts le samedi 8 mai ?

Action

Certains magasins Action pourraient bien être ouverts aujourd’hui ! Pour le savoir n’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel pour en savoir plus, dans la page affichant les différents magasins de l’enseigne.

Aldi

Alors que tous les magasins de l’enseigne de discount Aldi étaient fermés pour le premier mai, cette fois-ci les magasins Aldi seront en partie ouverts, sauf pour certains départements comme le 57, 67 et 68 où ils seront malheureusement fermés pendant ce jour. Un choix difficile et malheureux pour les français !

Atac

Concernant les magasins Atac, vous pourriez en trouver quelques uns ouverts en vous rendant sur le site de l’enseigne, en regardant magasin par magasin.

Auchan

Du côté de la grande chaîne de magasins Auchan, il semblerait que plusieurs magasins soient ouverts en ce samedi 8 mai. Toutefois, si avant de vous déplacer vous voulez en être sûr, il faut vous rendre sur leur site web dans la page des magasins pour en avoir le coeur net !

En ce samedi 8 mai, Carrefour a décidé de frapper très fort et d’ouvrir beaucoup de magasins ! Une belle opportunité pour les français qui ont souvent l’habitude de faire leurs courses le samedi matin. Toutefois, attention car les horaires ne seront pas habituelles !

Casino et Géant Casino

Les différentes enseignes de Casino et de Géant Casino sont en partie ouvertes, notamment pour les grands magasins. Attention néanmoins à ne pas vous déplacer inutilement : rendez-vous sur leur site internet pour en savoir plus !

Cora

Nous n’avons pas pu obtenir d’informations sur les ouvertures de magasins de Cora. Pour en savoir plus, essayez de vous rendre sur leur site web aujourd’hui pour voir ce qu’il en est exactement.

Franprix

Avec des magasins surtout situés en ville, pour savoir si votre Franprix sera ouvert aujourd’hui, vous pouvez vous rendre sur place ou sur le site internet de l’enseigne.

Et si mon magasin n’est pas sur la liste ?

Si votre magasin n’apparaît pas sur la liste, nous vous recommandons de faire une recherche sur le web ou sur les réseaux sociaux. En effet, certains magasins ont leur propre page sur Facebook et ils en profitent pour indiquer des horaires exceptionnels.