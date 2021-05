Magasins ouverts pour l’ascension (13 mai 2021) : la liste et les horaires de vos supermarchés !

Les jours fériés du mois de mai ne tombent pas toujours au meilleur moment, et on a malheureusement eu droit à plusieurs jours fériés qui sont tombés le week-end. Pour les commerçants, c’est la douche froide ! A cause de ces jours fériés, ces derniers se trouvent dans une situation assez délicate : ils doivent lutter pour pouvoir ouvrir pendant ces journées si spéciales, et dans certains cas ils ne peuvent malheureusement pas rattraper le chiffre d’affaires qui est perdu.

Mais heureusement, pour le jeudi 13 mai, on devrait pouvoir trouver de nombreux magasins ouverts : c’est une occasion en or pour les français de pouvoir en profiter facilement, et pour les magasins de faire un chiffre d’affaires qui leur permettra d’essuyer les pots cassés de ces derniers mois. Afin de vous aider, voici une liste très pratique pour vous permettre de profiter des magasins dès demain.

Les magasins ouverts le jeudi 13 mai par enseigne

Voici les plus grands magasins qui seront ouverts (ou pour certains fermés) en ce jeudi 13 mai. Comme vous le constaterez, vous allez pouvoir vous rendre dans de nombreux magasins, alors c’est le moment d’en profiter !

Action

En ce qui concerne les magasins Action, nous n’avons pas d’informations sur les différentes horaires d’ouvertures, c’est pourquoi nous vous recommandons de vous rendre sur leur site internet pour en savoir plus. Celles-ci devraient être très clairement indiquées.

Pour savoir si votre magasin Auchan sera ouvert demain, il n’y a rien de plus simple ! Sur leur site internet, il vous suffit de renseigner une adresse ou un code postal, avant de cliquer sur votre supermarché. Par la suite, en accédant à la fiche de votre magasin, vous pourrez ensuite vérifier que votre magasin est ouvert ou fermé pour le jeudi 13 mai.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Carrefour France (@carrefourfrance)

En vous rendant sur le site de Carrefour, vous pourrez constater que de nombreux magasins de l’enseigne seront encore ouverts pour le jeudi 13 mai. Afin de savoir si votre magasin est bien concerné, nous vous invitons à vous rendre sur la page Magasins du site. Ensuite, après avoir commencé à écrire le nom de votre ville, le magasin correspondant devrait apparaître. Vous constaterez alors que dans un encart vert, les horaires spéciales sont affichées.

Intermarché

Si le site Intermarché propose bel et bien des magasins ouverts le 13 mai, vous aurez cette information sur leur site internet qui est très régulièrement mis à jour. En revanche, il vous sera aussi possible de trouver ces informations sur la page Facebook de l’enseigne si vous ne trouvez pas les informations sur le site.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lidl France (@lidlfrance)

Lidl

Très bonne nouvelle pour l’enseigne allemande ! En effet, certains magasins Lidl seront bien ouverts pour ce jeudi 13 mai, en revanche il est probable que les horaires ne soient pas les mêmes que d’habitude, comme vous le constaterez sur leur site.

Monoprix

Les magasins Monoprix pourront être ouverts dans certaines viles pour le jeudi 13 mai. Pour savoir si vous êtes concerné ou non, rendez-vous dans l’onglet « Rechercher » sur leur site pour vérifier toutes les informations.

Et si mon magasin n’est pas dans la liste ?

Si votre magasin ne figure pas dans cette liste, nous vous invitons à prendre contact avec ce dernier pour poser la question, ou bien en vous rendant sur leur site internet !

La plupart des magasins ont renseigné cette information sur leur site internet, vous devriez donc la trouver facilement, avec potentiellement des horaires modifiés pour ce jour férié. La plupart des magasins ont néanmoins l’air ouverts pour ce jeudi !